MHP'li Vural'dan Gökçek'e yeni sorular

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yandaşlarına rant, villa ve arsa vatandaşa makarna, kömür dağıttığını belirterek, “Adalet bunun neresinde? Bu yamyam ortaklığının, Ankara’daki belediyecilik anlayışının neticesidir” dedi. Ayrıca Gökçek'e bir de soru yöneltti: 2 Mart Pazartesi günü Umre’ye gittiğini hatırlatarak “Mübarek topraklara kimin uçağıyla ve kimle gittiniz?”





Basın toplantısını villa maketleri ve makarna, kömür, soğan ve patatesle yapan Vural, eski ASKİ Genel Müdürü İhsan Fincan ile Belediye Meclis Başkanvekili Seyfi Saltoğlu’nun mal varlığını açıkladı. Vural “Bal tutan parmağını yalamıyor, balın tamamını alıyor, vatandaşa soğan, patates, makarna kalıyor” diye konuştu. Vural, Gökçek’in 2 Mart Pazartesi günü Umre’ye gittiğini hatırlatarak “Mübarek topraklara kimin uçağıyla ve kimle gittiniz?” diye sordu.



Vural, Meclis’te üzerinde ‘yandaşlara’ yazılı villa maketleri ve ‘fakir-fukaraya’ yazılı makarna, patates, soğan ve kömürlü basın toplantısı düzenledi. Daha önce yaptığı açıklamalarda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, bir televizyon programında açıklamadığı villasını gündeme getirdiğini ve imar değişikliğinin yapılıp yapılmadığı sorularını sorduğunu kaydeden Vural, iddialarıyla ilgili elindeki bilgileri Cumhuriyet savcılığıyla da paylaştığını bildirdi.



'Yandaşa rant ve villa'



Vural, Gökçek’in her fırsatta vatandaşlara kömür ve gıda yardımı yaptığını söylediğini belirterek, “Vatandaşa düdüklü makarna, kömür dağıtırken yandaşlara villa, arsa dağıtıyor, adalet bunun neresinde? Bu yamyam ortaklığıdır. Bu Ankara’daki belediyecilik anlayışının bir neticesidir” dedi. Vural ASKİ çalışanları tarafından eski ASKİ Genel Müdürü İhsan Fincan’ın kendisi, eşi ve çocuklarına ait mal varlığıyla ilgili gönderilen belgeleri basına dağıttı. Eski Genel Müdürün mal varlığının 60 milyon dolar civarında olduğunu kaydeden Vural, Fincan’ın 38 tane müstakil ev, 28 daire, 36 arsa ve 19 işyerinin bulunduğunu savundu. Vural, Fincan’ın Çankaya’da sahip olduğu binanın fotoğraflarını da gösteren Vural, “Eski Genel Müdür bunları ne zaman edindi, nasıl edindi?” diye sordu.



Başkanvekili'nin mal varlığı



Vural, basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Seyfi Saltoğlu’nun mal varlığıyla ilgili de iddialarda bulundu. Gökçek’in çocuklarının büyük alışveriş merkezlerinde işyerlerinin olduğunu hatırlatan Vural, “Gökçek’in çocuklarının olur da Meclis başkanvekilinin olmaz mı?” dedi. Vural, Saltoğlu’nun, Antares, Optimum ve Migros gibi büyük alışveriş merkezlerinde işyerlerinin olduğunu bildirdi.



'Balın tamamını alıyor'



Vural Gökçek’in vatandaşa kömür, makarna dağıtırken yandaşlarına da rant ve villa dağıttığını belirterek “Bal tutan parmağını yalamıyor, balın tamamını alıyor. Vatandaşa da patates, soğan kalıyor” dedi. Villa maketlerini ve yiyeceklerden oluşan paketi gösteren Vural, bu tablonun Gökçek’in Ankara’da oluşturduğu dağıtım tablosu olduğunu söyledi.



'ASKİ Müdürü'nün borcu silindi'



Vural, eski ASKİ Genel Müdürü Fincan’ın 1 trilyon 53 milyar 237 milyon 148 bin 690 liralık kişi borcunun da silindiğini öne sürdü. Teftiş Kurulu raporunda Avrupa Yatırım Bankası ile ASKİ arasında doğrudan imzalanan 16 Kasım 1995 tarihli dış borç protokolü gereğince Avrupa Yatırım Bankasına olan hazine garantili dış kredi borcunun, kurumun herhangi bir nakit sıkıntısı olmamasına rağmen vadesinde ödenmediği ve bu nedenle Hazineye gecikme cezası olarak 1 trilyon 53 milyar 237 milyon 148 bin 690 liranın ödenmesi gerektiği belirtilirken, bu borcun Genel Müdür Fincan’dan tahsil edilmesi istendi. MHP’li Vural Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, bu borcun kişi borcuna dönüştürülmesinin hukuka uygun olmadığı yönündeki kararıyla, sözkonusu paranın Fincan’dan tahsil edilmediğini bildirdi.



Vural, Başbakan Erdoğan’ın Pursaklarda Aile Yaşam Merkezi’nin açılışını yaptığını, açılış alanına, belediye araçlarıyla insanların toplandığını ve kamu kaynaklarının kullanıldığını belirtti. Vural, “Başbakan çamur atıyorlar diyor, bunun neresi çamur? Sayın Başbakan’a sormak istiyorum; Gökçek’in adaylığını açıklamakta niye geciktiniz, niye zorlandınız?” diye konuştu.



'Umre'ye kimin uçağı ile gittiniz?'



Vural, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 2 Mart Pazartesi günü Umre’ye gittiğini belirterek “Mübarek topraklara kimin uçağıyla ve kimle gittiniz. Özel uçakla mı tarifeli uçakla mı gittiniz?” sorusunu yöneltti.

