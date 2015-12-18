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MHP’li Vural’dan Can Dündar’ın yargılanmasına tepki: Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor

Dündar, 25 Aralık soruşturması fezlekesi ile ilgili yazı dizisi nedeniyle hakim karşısına çıktı

Fotoğraf: Arşiv

18 Aralık 2015 10:44

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Can Dündar’ın 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması fezlekesi ile ilgili yazı dizisi nedeniyle hakim karşısına çıkmasına Meclis’te tepki gösterdi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre Meclis’te 17-25 Aralık’la ilgili basın toplantısı düzenleyen Vural, basın mensuplarının “Bugün 17 Aralık. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da bugün İstanbul’da 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk fezlekesi ile ilgili yazı dizisi nedeniyle yargılanıyor. Yargılamanın tarihi manidar. Ne düşünüyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor. Hesap vermesi gerekenler hesap soracak noktaya geliyor. Eğer bir ülkede bir hükümet, yolsuzluk ve rüşveti bulanları darbe yapıyor diye sorguluyorsa o zaman bu hükümetin görevi yolsuzluk yapmak olarak algılanır. Bu konuda hiçbir zaman susturamayacaklar. Bütün bunlar baskı yöntemiyle bugünün hafızalardan silinmesini istiyorlar. Ama biz sildirmeyeceğiz. Kararlıyız. Hem arkadaşlarımız illerinde hem de TBMM Genel Kurulu’nda 17-25 sürecinde gazetecilere yapılan tehditlere, yasaklamaları karşı gerçekleri paylaşmaya devam edeceğiz.”

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