-MHP'Lİ VURAL: PATRİKHANENİN EKÜMENİKLİĞİ KABUL EDİLMİŞTİR TBMM (A.A) - 17.08.2010 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Sümela Manastırı'nda düzenlenen ayin ile Rum Patrikhanesinin ''ekümenik sıfatının fiilen kabul edildiğini'' iddia etti. Vural düzenlediği basın toplantısında, ayinin düzenlendiği günün Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethettiği gün olduğunu, yapılan ayinde birtakım padişahlara şükür duası edildiğini ancak Fatih'in adının anılmadığını belirterek, ''Osmanlı devletinin yıkımına yol açan süreçler canlandırılmaktadır'' görüşünü savundu. -PKK AÇILIMINA HUKUKİ KILIF- ''Anayasa değişikliğinin PKK açılımına hukuki kılıf uydurulmak için hazırlandığının açık seçik ortaya çıktığını'' savunan Vural, ''Sayın Başbakan Türkiye'yi eyaletlere bölme hazırlığı içindedir'' görüşünü dile getirdi. Referandum sürecinin aktörleri ve amacının açıkça ortaya çıktığını belirten Vural, ''Anayasa değişikliğinin PKK açılımına hukuki kılıf uydurmak amacıyla hazırlandığı açık seçik ortaya çıkmıştır. İmralı, AKP politikalarının destekçisi olarak sahneye çıktı'' dedi. Vural, özetle şu görüşleri dile getirdi: ''AKP, PKK ve BDP arasında rol paylaşımı var. PKK'nın ilan ettiği ateşkesin siyasi anlamının olduğu, AKP'nin İmralı ile yürüttüğü gizli müzakerelerin neticesinde geliştiği ortaya konmuştur. 'Benimle görüştüler' derken bir müzakere olduğu ortaya çıktı. Tablo bellidir. İmralı, BDP ve AKP birlikte bu oyunu oynuyorlar. Onun için demokratik özerklik adı altında birtakım talepler dile getirilmektedir. Bu talepler konusunda birtakım görüşmeler yapıldığı belirtilmiştir. Bu pis ve kirli ilişkiler açığa çıkartılmalıdır. Kapalı kapılar ardında kimler kimle neyi konuşmuştur, açığa çıkartılmalıdır.'' BDP Diyarbakır İl Başkanı ile Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarının ''BDP, AKP ve PKK'nın rol paylaşımı yaptığını ortaya koyduğunu'' iddia eden Vural, ''İmralı, referandum sürecini kendi lehine kullanmak için devreye girmiştir. Sözde ateşkeş adı altında Türkiye'nin siyasi çözülmesinin önünü açacak birtakım projeleri Türkiye'ye dayatmak için kapalı kapılar ardında yürütülen müzakereler kullanılmıştır. Tablo budur. Sayın Başbakan, 'Osmanlı'da ecdadımızın yaptığını yapıyoruz' demek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını eyaletlere bölme hazırlığı içerisindedir. Demokratik özerklik taleplerinin altında yatan temel neden budur'' görüşünü savundu. Başbakan Erdoğan'ın bölücücülüğü tehdit olarak görmediğini, ''sanal tehdit'' olarak değerlendirdiğini öne süren Vural, ''Türkiye'nin başındaki en büyük tehdit de bu anlayıştır'' dedi. Erdoğan'ın 8-10 yıl önce hakkında sert sözler söylediği 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anabildiğini belirten Vural, ''Tam bir siyasi soyka. Rahmete ermişlerin gömleklerini çıkarıp giymeye çalışıyor. Adama sorarlar, senin 8-10 yıl önce giydiğin siyasi gömlekler nerede? Özal'a, Menderes'e atıfta bulunuyorsun da 8-10 yıl önce söylediğin sözler nerede?'' diye konuştu. -''CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ 5 YILDIR''- Soruları da yanıtlayan Vural, kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk'ün ''silah bırakma sürecine BM'nin müdahil olması'' ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuya ilişkin son açıklamalarının anımsatılması üzerine, şunları söyledi: ''Taşlar yerine oturuyor. Uluslararası güçler devreye sokulmak suretiyle Türkiye'ye bir dayatma yapılıyor. Kirli pazarlıklar ve müzakerelerin yapıldığını Cumhurbaşkanı da ifade etmektedir. PKK terör örgütü uluslararası muhatap kılınmak suretiyle bir girişim başlatılmaktadır. Büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. Bu, Türkiye'nin siyasi çözülmesi demektir. Yapılan pazarlıklar budur. 'Çok güzel şeyler olacak' diyenler herhalde bu güzel tablodan bahsetmektedir.'' . Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresi ile ilgili bir soruyu yanıtlarken de Vural, Gül'ün görev süresinin 5 yıl olduğunu ifade etti. Başbakan Erdoğan'ın ''2011 yılında son kez aday olacağını'' söylediğini anımsatan Vural, ''Ağzındaki baklayı niye çıkarmıyor? Cumhurbaşkanlığına aday mısın, değil misin? Görünen o ki AKP içerisinde başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı konusunda bir post kavgası var. Bülent Arınç da zaman zaman müdahil oluyor. İçerde bir siyasal kavganın olduğunu ortaya koymaktadır'' diye konuştu. Vural, ''Hantepe saldırısı ile ilgili yeni iddiaların ortaya atıldığının'' belirtilmesi üzerine, Başbakan Erdoğan'ın bu konuda millete bir şeyler söylemesi ve ortaya çıkan endişeleri gidermesi gerektiğini belirtti. Vural, ''Ne varsa gereğini yapsın. Pirincin taşlarının ayıklanması lazım'' dedi. Vural, Başbakan Erdoğan'ın kendisinin dokunulmazlığının kaldırılması istemli fezlekenin TBMM Başkanlığına sevkine ilişkin yazıda ''zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda sahtecilik ile cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak'' suçlarını işlediği iddiasının yer aldığını kaydetti.