MHP'li Vural: Kürdistan'ı açıkça ilan etmişlerdir; Türkiye'de gecekondu kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Diyarbakır'da, hendekler, sokağa çıkma yasakları, operasyonlar ve çatışmalar nedeniyle olağanüstü olarak toplanan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) sonuç bildirgesinde, sorunların çözümü için "demokratik özerk bölgeler"in oluşturulmasının önerilmesini sert bir biçimde eleştiren MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, "Kürdistan'ı, ayrı bir devlet oluşturmayı, bölünmeyi açıkça ilan etmişlerdir. Bu aymaz açıklamaların hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti devletinde gecekondu kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

DTK'nın yaptığı 'öz yönetim' açıklamasına AKP'nin ölge politikalarının sebep olduğunu savunan MHP'li Oktay Vural, "Öz yönetim, özerklik, açılım adı altında Kürdistan hayali kuranlara karşı milletimiz de tepkisini koyacaktır. 14 maddelik deklarasyonda Dolmabahçe mutabakatının izdüşümleri vardır" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti devletinde gecekondu kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"

Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP'li Oktay Vural, şunları söyledi:

"14 maddelik bildiriyle üniter yapıyı değiştirme cüretine kalkışıyorlar. Silahlı ve siyasi kalkışma devam etmekte. Kürdistan'ı, ayrı bir devlet oluşturmayı, bölünmeyi açıkça ilan etmişlerdir. Bu aymaz açıklamaların hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti devletinde gecekondu kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Öz yönetim, özerklik, açılım adı altında Kürdistan hayali kuranlara karşı milletimiz de tepkisini koyacaktır. 14 maddelik deklarasyonda Dolmabahçe mutabakatının izdüşümleri vardır."

"Cumhuriyet savcıları ne yapıyor?"

"Siyasi ve silahlı kalkışma karşısında hem hukuku hem de Türkiye'yi yönetenleri göreve davet ediyoruz. Cumhuriyet savcıları ne yapıyor?" diye soran Vural, özerklikle başkanlık sisteminin aynı şeye hizmet edeceği görüşünü savundu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun HDP'nin randevusunu iptal etmesinin ardından "Biz bir film senaryosu çeviriyor değiliz" açıklamasını hatırlatan Vural, "Sayın Davutoğlu bugüne kadar Çözüm Süreci'nde hangi filmi çeviriyordunuz? Bu filmin acılı meyvelerini bugün hendeklerde, dün şehit olan üç uzman çavuşumuzda acımasızca gördük. Bu filmi 'iyi film' diye millete izlettirmeye çalıştınız. Gelinen süreçte filmin sonu hüsrandır. Filmin devamını hangi kötü adamla sürdüreceksiniz? İmralı filmin hangi karesinde yer alıyor? Yabancı senaristler doğrultusunda hazırladıkları bu filme kendi dilleriyle cevap veriyorum. 'The end' olacak" dedi.

"Terörü, bölünmeyi meşru gösteren hiçbir siyasetin, siyasi ve hukuki meşruiyeti olamaz"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vural, bir gazetecinin, "Genelde fezlekeler Mecliste dönem sonuna bırakılıyor. Bu dönem farklı bir uygulama bekliyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"'Evet. Benim askerim, polisim orada kurşunlanacak, özerklik talepleri dile getirilecek, hendek meşrulaştırılacak, Kürdistan talepleri dile getirilecek, teröristler, tetikçiler cesaretlendirecek, ondan sonra da bunun adına siyaset diyeceğiz. Böyle bir siyaset olmaz. Bu Siyasi Partiler Kanunu'na da aykırıdır. İvedilikle bu konuda hukuki anlamda tedbirlerin alınması gerekmektedir. Parlamentoya henüz yeni fezlekeler gelmiş değildir ama bundan sonraki süreç içerisinde, eğer benim askerim, polisim orada hendeklerle ilan edilen özerkliği canı pahasına engellemek için mücadele ediyorsa burada sırça köşklerde oturanlar da Meclis'te siyasi mücadeleyi sürdürmelidir. Gereken yapılmalıdır. Terörü, bölünmeyi meşru gösteren hiçbir siyasetin, siyasi ve hukuki meşruiyeti olamaz."