MHP'li Vural: Gökçek ricacı gönderiyor

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili ortaya attığı iddialarla ilgili Melih Gökçek'in kendisine ricacı ve mesaj göndermeye kalktığını ileri sürerek, "Ben MHP Grup Başkanvekiliyim. Sana bunu ihtaren söylüyorum. Bunlarla ilgili işten el çektirileceğin günler yakın olacak" dedi.





TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Vural, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili iddialarına devam etti.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğünün, 2007 yılında, ön ödemeli su sayaçlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığına yazdığı yazıyı okuyan Vural, bu yazıda ASKİ tarafından bir sayaç için abonelerden talep edilen miktarın yaklaşık 670 lira, mekanik sayaçların ise 20-30 lira olduğunun yazıldığını belirtti.



Vural, yazıda ayrıca "Bu nedenle Genel Müdürlüğümüzce ön ödemeli elektronik kartlı su sayaçlarıyla ilgili olarak belediyelerle irtibata geçilerek, söz konusu sayaçların abonelere takılması zorunluluğunun ortadan kaldırılması, abonelerin isteğine bağlı olarak kullanılmasının, hatta sayaçların sahibinin belediyeler olmasının sağlanması tüketicinin hak ve menfaatleri açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildiğini söyledi. Vural, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a bununla ilgili ne yaptığını sordu.



Ön ödemeli elektronik kartlı su sayaçlarıyla ilgili 2004 yılında yapılan ihale sonucunda 300 bin sayaç alındığını hatırlatan Vural, 26-28 Ocak 2009'da, seçim öncesinde konuyla ilgili yüzde 20 iş artışına gidildiğini öne sürdü.



Bunun belgesini gazetecilere gösteren Vural, "Yüzde 20 iş artışı 60 bin sayaç demektir. Şu anda depolarda 42 bin sayaç var. 60 ay boyunca Ankaralıların tüketeceği sayaç ile ilgili yüzde 20 iş artışı yapıyorlar. Depoda sayaç mı kalmadı? Bu da Melih Gökçek'in Ankaralılara su üzerinden uyguladığı kazığın nasıl devam ettiğini ortaya koyuyor" iddiasında bulundu.



“Gel sana acı kahve içireyim”



Vural, Gökçek'in kendisine ricacı göndermeye çalıştığını da ileri sürerek, şunları söyledi:



"Sayın Gökçek, sağda solda ricacı ve mesaj göndermeye kalkma. Ben MHP Grup Başkanvekiliyim. Sana bunu ihtaren söylüyorum. Bunlarla ilgili işten el çektirileceğin günler yakın olacaktır. Bizim isteğimiz ve talebimiz odur ki Ankaralılar size işten el çektirecektir. Ben Etlik'te oturuyorum. Gölbaşı'nda bahçe içerisinde imarsız bir yer var. Kameraları bir takım yerlere gönderiyor. Yüreklice çık, ne istiyorsan sor bana. Böyle dolambaçlı yollara gerek yok. Çok istiyorsa, evimi de merak ediyorsa, Yeni Etlik Caddesindeki evime gelip çay da içebilir. Her şeyimiz açık. Merak ettiğin bir iddian varsa bunları söyle. Çok merak ediyorsan gel, sana acı kahve içereyim."



Vural, Gölbaşı'nda eşine ait imarsız bir yerde taşınmaz bulunduğunu bildirdi.



Bir soru üzerine Vural, Başkent Doğalgaz A.Ş'de en yüksek ikinci teklifi veren firmanın, ön ödemeli elektronik kartlı su sayaçları ihalesini kazandığını, 2004 yılından bu yana aynı ücretle belediyeye sayaç verdiğini söyledi.

