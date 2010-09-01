-MHP'Lİ VURAL: CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ 5 YILDIR TBMM (A.A) - 01.09.2010 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''Millet ve Meclis son sözü söylemiştir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Kimse milletin bu iradesinin üzerine yeni tartışmalar çıkartmasın'' dedi. Vural, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ''hükümetin, devletin bütün gücünü kullanarak, baskı uygulayarak, şantaj yaparak, referandum sürecinde millete karşı kampanya sürdürdüğünü'' savundu. Meslek kuruluşlarının, sendikaların, esnaf kuruluşlarının ''evet'' denmeye zorlandığını iddia eden Vural, ''MHP'nin yürüttüğü 'hayır' kampanyasının pankartları gece yarıları baskıyla indiriliyor'' iddiasında bulundu. ''Tayyip Erdoğan Türkiye'yi nereye götürüyor?'' diye soran Vural, ''Bugün, milletimizin, 12 Eylül'deki gibi 'hayır' deme imkanı yoktur. 'Hayır' demek yasaktır. Bugün Evren Paşa anayasası ile Recep paşa anayasasının benzerliği ve yöntemleri aynı olması bakımından, bu anayasanın bizi nasıl bir Türkiye'ye, nasıl Baas rejimi kalıntısı yönetim anlayışına götüreceği konusunda herkesi düşünmeye teşvik ediyorum'' diye konuştu. Vural, ''Hükümet topuyla tüfeğiyle, parasıyla gücüyle baskı uygulayarak 'evet'leri çoğaltma, artırma kampanyası sürdürdürüyor'' görüşünü savundu. Oktay Vural, ''AKP, BDP ve PKK troykası yeni anayasa adı altına Türk milletinin kimliğini ayrıştırarak, üniter yapımızı ortadan kaldıracak sürecin aktörleri olarak yeni rollerini oynamaktadır'' dedi. Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a ait olduğunu savunduğu bazı konuşmalarından bölümler dinletti. Vural, ''Görüyor musunuz? 'İmralı'nın ne dediğine bakılır, görüşülür...' Diyen kim? Bülent Arınç. Bunun hesabını vereceksiniz. PKK ile girdiğiniz kirli pazarlıkları biliyoruz'' diye konuştu Bir gazetecinin, ''Bazı Yargıtay üyelerinin 'referandumdan 'hayır' çıkması için Abdullah Öcalan'a ihtiyaç olduğu' yönünde ses kayıtları çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Vural, ''Rezalet bir şey. Kimse çıkartılsın... Ne hazindir ki hükümet 'evet' için PKK ile müzakere ediyor, bir diğeri genel af talep ediyor, bir diğeri başka... Bu milletin sahibi yok mu, bu milleti düşünen yok mu? Nedir bu gaflet. Bizim hiç kimseyle bu konuda bir beklentimiz olamaz. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama vahim iddialardır bunlar. Herhalde tarafları bununla ilgili açıklama yapar'' cevabını verdi. -CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ- Oktay Vural, Cumhurbaşkanının görev süresiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: ''Her yaptığınız anayasa değişikliği Türk milletinin başına yeni problemler açıyor. Süre konusu niye problem olsun. Anayasa beş yıl diyor. Diyelim ki hükümet Cumhurbaşkanın yetkilerini kısıtladı. Cumhurbaşkanı 'Ben bu yetkilerle Cumhurbaşkanı oldum, bu yetkileri kullanmaya devam edeceğim' diyebilir mi? Diyemez. Açık bir şekilde Cumhurbaşkanının süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bununla niye tartışma çıkartıyorlar? Çünkü aralarında post kavgası var. Bunu da tartışmada bırakıyorlar. Bütün bu tartışmalardan sonra, 2011'de de... Tayyip Erdoğanda durumu kritik gördü, koltuk elinden gidecek 'millet de bizi tercih etmeyecek, 7 yıl mı olsa' diyerek bunun hesabı içerisinde. Millet ve Meclis son sözü söylemiştir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Kimse milletin bu iradesinin üzerine yeni tartışmalar çıkartmasın.'' Bir gazetecinin, ''Başbakan izlediği basketbol karşılamasında ponpon kızların sahaya çıkmamasıyla'' ilgili bir soru üzerine, Vural, ''Başbakan salona geldiği zaman tribünlerden 'hayır' sesleri çıkması üzerine o görüntüler istendi mi, istenmedi mi?'' diye sordu. Vural, ponpon kızlarla özel bir talebin olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, ''Bulunmuşsa, daha önce izlemiş demektir, bilgi sahibi demektir. İnsan bilgi sahibi olmadığı bir konuda 'bu olsun, bu olmasın' demez herhalde'' dedi.