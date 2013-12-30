MHP’li Vural: Açık şekilde bir yürütme krizi yaşanıyor

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

Yolsuzluk-rüşvet iddialarının ortaya çıkmasıyla başlayan Hükümete yönelik tepkiler sürüyor.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Türkiye’de açık şekilde bir yürütme krizi yaşandığını” savunarak “İyi o zaman, kapatalım hukuk sistemini ve mahkemeleri. Başbakan gelsin hem yasa çıkarsın, hem yürütsün, hem yargılasın” dedi.

Oktay Vural, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, “Başbakan’ın bir ekonomi çetesi kurduğunu, yolsuzluğun ortaya çıkmasından sonra da yalanlarını başkalarının üzerine atarak bu işten kurtulmaya çalıştığını” öne sürdü. “Başbakan zırvalamanın zirvesine oturdu” diyen Oktay Vural “Savcıdan neden korkuyorsun? Evladın gitsin ifade versin, her şey ortaya çıksın. Ama böyle yapmıyor, yüzü kızarmadan yolsuzlukla mücadele ettiğini söylüyor Başbakan. Sana bundan sonra kim inanır?” dedi. Vural, sözlerine şöyle devam etti:

“Başbakan, suçu ve suçluyu savunuyor. Yolsuzluk dosyasında adı geçenler için masum diyor. Nereden biliyorlardı geçenlerin masum olduğunu? ‘Biz hem yasama hem yürütmeyiz’ diyor. İyi o zaman, kapatalım hukuk sistemini ve mahkemeleri. Başbakan gelsin hem yasa çıkarsın, hem yürütsün, hem yargılasın. Demek ki sen de ortaksın bu işe. Paralel devletin de soygun çetesinin de başı sensin. Sanal düşman oluşturarak sorumluluktan sıyrılamazsın. Sen önce hukuka hesap ver.”

Oktay Vural, Türkiye’yi tam bir diktatörün yönettiğini iddia ettiği konuşmasında, “Başbakan, hukuka aykırı iş ve eylemlerini meşrulaştırarak millet iradesine de müdahale ediyor” dedi. Vural “TSK’ya kumpas kuruldu” tartışmalarına da göndermede bulunarak “Madem kumpas olduğunu biliyordunuz, yalan söyleyip halkı kandıracağınıza üzerine gidip gerçeği ortaya neden çıkarmadınız? Demek ki kumpasın içinde sen de vardın. TSK’nın şerefli insanları ile mahdumları bir kefeye koyma. Onlar mahkemede çıkıp kendilerini aslanlar gibi savundular. Senin mahdum da çıksın mahkemede kendini savunsun. Ama, sen hukukun önünü kesiyorsun. Başkumpasçı sensin. Milli irade hortumcususun sen. Sen bu milletin hatalarından birisin” şeklinde konuştu.

Hükümet, yolsuzluğun bilinmesini istemiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan da, düzenlediği basın toplantısında, AKP ve Hükümetin, fiilen yargıyı çalışamaz duruma sokmak istediğini, çünkü içine düştükleri durumun tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmasını istemediklerini savundu. Ayhan “Bu işin uluslararası boyutunu Sayın Başbakan kendisi anlatmalıdır. Kim kurmuştur bu komployu? Devlet içindeki örgütlenmeyi bulacakmış Sayın Başbakan. 12 senedir hangi ülkede görev yapmaktadır?” dedi. Ayhan, sözlerine şöyle devam etti:

“Savcılığın operasyonunun siyasi deprem yarattığı ortada. Kabinenin yarısı gitti. Dışarıdan ekonomiye yapılacak takviyeler köşkten döndüğü için yedekler devreye sokuldu. Sayın Erdoğan Bayraktar’ın açıklamalarına baktığınızda yapılan ve şahsına addedilen şüphelerin tamamının Sayın Başbakan’ın talimatı ile yapıldığı ortadadır. 2014 yılı ekonomik hedefleri darmadağın oldu. Büyüme, enflasyon, dış ticaret ve istihdama ilişkin hedeflerin yeniden gözden geçirilmesi şarttır.”