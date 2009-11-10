MHP'li vekiller, AKP'li Kılıç'ın üzerine yürüdü

TBMM Genel Kurulunda, MHP'li bazı milletvekilleri, ''demokratik açılım'' konusunda partisinin görüşlerini açıklamak üzere kürsüde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç'ın üzerine yürüdü.

Suat Kılıç, ''demokratik açılım'' konusunda verilen genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinde, AK Parti grubu adına konuşma yaparken, DSP-MHP-ANAVATAN koalisyonu iktidarı döneminde, Rusya'dan gelen doğalgaz konusunda Genel Kurulda yapılan kapalı oturumu gündeme getirdi.

Kılıç'ın, ''Türkiye'nin hangi menfaatlerini kime, kaç paraya sattınız?'' sözlerini, MHP'li milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak, protesto etti.

MHP Mersin Milletvekili Kadir Ural, bu sırada Kılıç'ın üzerine yürüdü. Ural'ı, Katip Üye, AK Parti Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun ve diğer AK Parti'li milletvekilleri durdurdu.

MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı ile MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı da kürsüye yürüdü. Bölükbaşı ve Varlı'yı da araya giren MHP ve CHP'li milletvekilleri engelledi.

Bu arada bazı AK Parti milletvekilleri kürsünün önüne gelerek Suat Kılıç'ın etrafında set oluşturdular.

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, tartışmanın devam etmesi üzerine, birleşime ara verdi.