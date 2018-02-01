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Politika

MHP'li vekilden eleştiriler: Hukuka güven yerlerde, Meclis etkisiz hâlde

“Siyaset dili zehirlendi"

01 Şubat 2018 13:41

MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, seçimde ittifak yapmaya hazırlandıkları AKP’yi toplumu kutuplaştırmakla suçladı. Koçdemir, ayrıca AKP iktidarının yaptığı hataların, ülkeyi bir beka meselesiyle karşı karşıya getirdiğini ifade ederek, "Hukuka ve yargıya güven yerlerde sürünmektedir.  Meclis etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

“Siyaset dili zehirlendi"

Koçdemir TBMM'de yaptığı açıklamada, “Siyasetin dili zehirlendi. Kendi saflarını sıkılaştırma uğruna milleti kamplaştırma, dışlama, kutuplaştırma devam ediyor. Ülkedeki hukuk endişe verici… Neyin suç olarak damgalandığının ceza hukuku kitaplarındaki suç tarifiyle uzaktan yakından bir ilgisi kalmadı” dedi ve şunları söyledi:

“Hukuka ve yargıya güven yerlerde sürünmektedir. Ödüllendirme-cezalandırma, terfi-tenzil mekanizmalarında keyfilik hakimdir. Ayırma, kayırma ve buyurma hakim tarz olmuştur. Ehil, emin ve halka yakın olmayan insanlar hak etmedikleri güçlerle donatıldı. Daha da vahimi bu hal normalleşmektedir. Siyasi aktörlerin kimi alenen, kimi tersinden, kimi gizlice statükonun sürmesi için elinden geleni yapmaktadır. Meclis etkisiz hale getirilmiştir.”

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