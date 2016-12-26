MHP’li vekilden ‘anayasa’ tepkisi

MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinin AKP ile beraber Meclis’e getirdiği anayasa değişikliğine tepki gösterdi. Koçdemir, maddelerde yapılması planlanan değişiklikleri için “Metnin ne kadar sağlam olduğu hakkında fikir veriyor” dedi.

Koçdemir’in Twitter’da paylaştığı mesaj şöyle:

“Daha maddelerine geçilmeden, gelen değişiklik haberleri anayasa teklifi metninin ne kadar sağlam olduğu hakkında bir fikir vermektedir.”

Koçdemir, daha sonra kendisine “O zaman buna müsade etmeyin” diyen bir kullanıcının da mesajını paylaştı.