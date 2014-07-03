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Politika

MHP'li vekilden Akşam yazarına: AKP yağcılığından münasip yerine nişadır sürecek

MHP'li Edip Semih Yalçın, Akşam yazarı Emin Pazarcı'nın 'MHP'de biat kültürü monte edildi' sözlerine yanıt verdi

03 Temmuz 2014 13:53

MHP'nin Alpaslan Türkeş'in ilkelerinden uzaklaştığını öne sürerek eleştiriler yönelten Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı'ya, MHP Genel Başkan yardımcısı ve Gaziantep milletvekili Edip Semih Yalçın'dan tepki geldi.

MHP'li Yalçın, Emin Pazarcı için, ''AKP'nin sağladığı çıkarlarla kirlenmiş köşesinden MHP düşmanlığı kusan bu azılı 'Erdoğancı'nın başarabileceği tek şey, AKP yağcılığından ötürü münasip yerine nişadır sürülmek olacaktır'' dedi.

Emin Pazarcı "Bahçeli’nin yeni MHP’si" başlığıyla Akşam gazetesindeki köşesine taşıdığı (30 Haziran 2014) yazıda "Türkeş döneminde savunulan doktrindeki 'Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik' ilkesi rafa kaldırıldı. Yerine tavizsiz biat kültürü monte edildi" ifadelerine yer verdi. 

Pazarcı'ya ''Pazarlamacı'' diye hitap eden ve yazılı bir açıklama yapan Yalçın, ''MHP aleyhtarlığından nemalanan yazarların başında gelen Emin Pazarcı, son günlerde işi gücü bırakıp partimizi hedef tahtası hâline getirmiştir. Kaleminden fitne ve fücur damlayan bu köşe yazarı, bütün varını yoğunu MHP düşmanlığına ve bu sayede Başbakan Erdoğan'ın gözüne girmeye adamıştır'' dedi ve şu açıklamayı yaptı:

''Bunların ne eklemi, ne kemiği, ne haysiyeti ne de izzetinefsi vardır, uzun zamandır Başbakan Erdoğan'ın kapısında pazar ipiyle bağlıdır. İktidar; Pazarlamacıya imkân vermiş, buna karşılık onur ve gururunu ipotek etmiştir. Bedel olarak da havuz medyasının köşe çavuşlarından biri hâline getirmiştir. Pazarlamacı, 1999'da MHP'nin ortak olduğu hükümet döneminde MHP'yi desteklemiş, ancak asıl niyetinin iktidar imkânlarından menfaatlenmek olduğu anlaşılınca dışlanmıştır. Bunun üzerine de, MHP ve Devlet Bahçeli muhalifi kesilmiştir. Emin Pazarcı kıratındaki gazeteci müsveddeleri eliyle basın ahlakı ve gazetecilik mesleği sert darbelere maruz kalmıştır''

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