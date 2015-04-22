MHP'li vekilden açılışa gelmeyen imamlara tepki: Sizler AKP'nin mi imamı mısınız?

MHP'nin, Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki seçim bürosu açılışına, hiçbir imam dua okumak için gitmedi. Bu duruma tepki gösteren Kütahya Milletvekili Alim Işık, "Sizler AKP'nin mi imamı mısınız? Devletin mi imamı mısınız?" dedi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde MHP seçim bürosu düzenlenen törenle açıldı.



Törene MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık ile milletvekili adayları Hüseyin Bali, Önder Kıcıroğlu ve Erol Alpertürk ile çok sayıda kişi katıldı.



Milletvekili Alim Işık yaptığı konuşmada, seçim bürosunun açılışında dua okumak için hiçbir imamın gelmemesine tepki gösterdi.



Işık şöyle konuştu:

"Bu seçim bürosu sevginin, saygının konuşulacağı bir bürodur. Ama bu büronun açılış duası için bu ülkenin hazinesinden maaşını alan hiçbir imam korkusundan gelememiştir... Bu büronun açılışını yapamayan imamlara buradan sesleniyorum; milletimin hakkı sizlere haram olsun. Sizler AKP'nin mi imamı mısınız? Devletin mi imamı mısınız? Allah aldığınız paralara sizlere huzur içerisinde yedirmesin.



Bir partinin seçim bürosunun açılışında dua yapmaktan korkanlar Türkiye'ye hizmet edemezler. Siz Allah'tan mı korkuyorsunuz? AKP'den mi korkuyorsunuz? Ey imam

efendiler siz kimin evladısınız? Kime hizmet ediyorsunuz?.."



Hisarcık İlçe Müftülüğü yetkilileri ise, imamların siyasi partilerin düzenledikleri etkinliklere katılma zorunluluklarının bulunmadığını belirtti.