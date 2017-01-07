T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP'li vekil: Önerilen sistem bütün yetkilerin tek elde toplandığı bir dikta rejimidir

MHP'li Okutan vekillere bir mektup yazdı

07 Ocak 2017 15:32

MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, TBMM'de tüm vekillere yönelik kaleme aldığı bir mektup dağıtarak başkanlık sistemine karşı çıktı. Okutan, "Önerilen sistem tam başkanlık sistemine bile rahmet okutan kuvvetler birliği sistemidir. Yani bütün yetkilerin tek elde toplandığı bir dikta rejimidir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'başkanlık sistemi' çıkışı: Bahçeli'ye yargının bağımsız olacağını sattılar

Birgün'den Deniz Çoşan'ın haberine göre, Okutan'a göre çözüm cumhurbaşkanlığının değil başbakanlığın güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanının partiler üstü ve tarafsız olması gerektiğini belirten Okutan, "tarihi geriye doğru akıtmaya çalışmak, bir nehri geriye akıtmaya çalışmak gibi beyhudedir" dedi.

İşte o mektup:

ETİKETLER

Nuri OkutanTBMMbaşkanlık sistemibaşbakanlıkcumhurbaşkanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24