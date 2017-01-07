MHP'li vekil: Önerilen sistem bütün yetkilerin tek elde toplandığı bir dikta rejimidir

MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, TBMM'de tüm vekillere yönelik kaleme aldığı bir mektup dağıtarak başkanlık sistemine karşı çıktı. Okutan, "Önerilen sistem tam başkanlık sistemine bile rahmet okutan kuvvetler birliği sistemidir. Yani bütün yetkilerin tek elde toplandığı bir dikta rejimidir" ifadelerini kullandı.

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Birgün'den Deniz Çoşan'ın haberine göre, Okutan'a göre çözüm cumhurbaşkanlığının değil başbakanlığın güçlendirilmesi. Cumhurbaşkanının partiler üstü ve tarafsız olması gerektiğini belirten Okutan, "tarihi geriye doğru akıtmaya çalışmak, bir nehri geriye akıtmaya çalışmak gibi beyhudedir" dedi.

İşte o mektup: