MHP'li vekil: Bu seçim, Demirtaş'ın kişiliğiyle HDP'yi Türkiyelileştirdi

MHP Iğdır Milletvikili Sinan Oğan, "Bu seçim, Demirtaş’ın kişiliğiyle HDP’yi Türkiyelileştirdi. Etnik temele dayalı rijit yapıdan, sistemle uyumlu partiye dönüştürdü. Bu Türkiye için kazanımdır" dedi.

Muharrem Sarıkaya'nın "MHP'nin nedenleri" başlığıyla Habertürk'teki köşesine taşıdığı (30 Temmuz 2014) konuya ilişkin yazısının ilgili kısımları şöyle:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, partili arkadaşının bu yaklaşımına katılmadı, Bahçeli’nin yarın Kayseri ile başlayacak miting serisine dikkat çekerek, toplumda var olan algının bir hafta içinde tersine döneceğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın bakışı da aynı doğrultudaydı: “Çok iyi bir adayımız var. Biz sahadayız, ama ramazan dolayısıyla sakin bir süreçten geçtik, görünmemiş olabiliriz. MHP’nin gücünü 10 gün boyunca görürsünüz. Sandıklar açıldığında da MHP’nin gücünü herkes anlar.”

HDP'ye muhtaç olmadan

Peki, bütün bunlar MHP tabanı için yeterli mi? Yanıtını vermek için MHP’den gelen şu önemli tespiti de dikkate almak gerek: “Bizimkiler, ikinci tura kalan Erdoğan’ın, HDP ile pazarlığa muhtaç bırakıldığı için PKK’ya taviz vermek zorunda kalacağına inanıyor. ‘Erdoğan nasıl olsa seçilecek, hiç değilse PKK’ya taviz vermeden seçilsin’ istiyor.”

MHP’nin stratejist milletvekili Sinan Oğan bu görüşe katılmadı, MHP tabanının aksi yönde tutum takınacağını belirtip ekledi: “Bu seçim, Demirtaş’ın kişiliğiyle HDP’yi Türkiyelileştirdi. Etnik temele dayalı rijit yapıdan, sistemle uyumlu partiye dönüştürdü. Bu Türkiye için kazanımdır.

Seçimin ikinci tura kalması ise tam tersine MHP ile ortak tabanının motivasyonunu artırır; AKP-HDP pazarlığı da İhsanoğlu’nu seçtirir.” Çok değil, gelecek hafta sonu MHP’nin güçlü olduğu sandıklardan çıkan sonuçlar her şeyi gösterecek.

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