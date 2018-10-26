MHP'li vekil, 6 kişinin öldüğü kazayı Meclis gündemine taşıdı

KAYSERİ, (DHA) - MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 Mart 2018 tarihinde Kocasinan ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan sürücüsünün yurt dışına kaçtığını belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

MHP Milletvekili İsmail Özdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, yaşanan kaza sonrasında çok sayıda masum vatandaşın hayatını kaybettiğini ve kazaya neden olan araç sahibinin yurt dışına kaçtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“25 Mart 2018 tarihinde Kayseri ili Kocasinan ilçesi Nalçık Bulvarı\'nda, Malatya\'dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, görgü tanıklarının ifadesine göre makas atan 38 KY plakalı lüks bir otomobilin sıkıştırması ve çarpması sonucu kontrolden çıkmış ve şerit değiştirerek, karşı yönden gelen Malatya\'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla kafa kafaya çarpışmıştır. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm (29) yaşamını yitirmiştir.”

Yaşanan kazada Mustafa Üzüm\'ün kullandığı otomobilin, beyaz renkli bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçerek ambulansla çarpıştığının saptandığını belirten Özdemir, “MOBESE ve güvenlik kameralarından yapılan araştırmada aynı model ve renkte 200 otomobilin incelemeye alındığı ve kazaya neden olan otomobilin 38 KY plakalı beyaz renkli lüks bir araç olduğu ve kazanın meydana geldiği gün yolda makas atarak ilerlediği bilgilerine ulaşılmıştır. Kazaya neden otomobil Talas ilçesindeki bir bağ evinde park edilmiş halde bulunmuş ve otomobilin soldaki tek kapısının hasarlı olduğu, sıkıştırdığı ve 6 kişiye mezar olan otomobille sürtünmesi sonucu çökükler meydana geldiği belirlenmiştir. Otomobil sürücüsü Adnan Özdemir’in kaza sonrası polise teslim olmak yerine 36 saat sonra Sarp sınır kapısından 27 Mart 2018 tarihinde yaya olarak Gürcistan\'a geçtiği ortaya çıkmıştır.” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir yaptığı bu açıklamalardan sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Haberlere de konu olan kaza ile ilgili yaşananlar doğru mudur? Emniyet tarafından kaza hakkında tespit edilen rapor nasıldır? Kazaya neden olan aracın sürücü Adnan Özdemir’in yurt dışına Sarp sınır kapısından yürüyerek çıktığı iddiaları doğru mudur? Yurt dışına yaya veya araçla çıkışlarda Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile kontrol yapılmamakta mıdır? Ülkemizde yaşanan bir olay sonrasında TC Kimlik Numarası tespit edilince tüm sınır kapılarına bu numara bildirilmemekte midir? Kaza sonucu hayatlarını kaybedenlerin gözü yaşlı ailelerin gözyaşlarını bir nebze olsun dindirmek ve bu kişinin yakalanması için hangi çalışmalar yapılmıştır? Gittiği iddia edilen Gürcistan yetkililerinden bu kişi istenilmiş midir?”

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