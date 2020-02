MHP'li Usta: Türkiye'de şeker üretimi mutlaka olmalı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE’deki şeker fabrikalarının özelleştirilmeleri hakkında konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, “İşçinin bugünkü itirazlarını ortadan kaldıracak tedbirler alınabilir. İşçinin hakları korunmalı. Şu anda yapılması gereken bir kısım fabrikaların modernleştirilmesi gerekiyor, yatırım yapılması gerekiyor. Bu yatırımların yapılıp daha rekabetçi fiyattan tüketiciye de olumlu yansıyacak şekilde şeker üretimini ülkemize sağlamak gerekiyor” dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Doğan Haber Ajansı (DHA) Samsun Bürosu\'nu ziyaret etti. Bölge Müdürü Murat Sandıkçı ile görüşen Erhan Usta, AK Parti-MHP ittifakında siyaset olarak bir sorunun gözükmediğini söyleyerek, “15 Temmuz’da gelen bir ittifak vardı. 16 Nisan referandumu oldu. Şimdi de birlikte hareket ediyoruz. Ülke sıkıntılı zamanlardan geçiyor. Bu sıkıntılarda birlik beraberlik ruhu içerisinde hareket edilmesi gerekiyor. Bütün siyasi partilerde de bu anlayışın olması gerekiyor. Bu her zaman her yerde mümkün olmayabiliyor ama bu anlamda ittifaktan dolayı bizim tabanımızın bir rahatsızlığı yok, son derece de memnun” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE ŞEKER ÜRETİMİ MUTLAKA OLMALI’

Özelleştirme gündeminde olan şeker fabrikaları hakkında da konuşan Erhan Usta, özelleştirmede işçilerin itirazlarını ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, “Şeker birçok yönüyle stratejik bir ürün. İşin mülkiyet kısmı bana göre çok önemli değil. Ortaya bir sonuç çıkıyorsa, bu ister devlette olsun, ister özel sektörde olsun önemli değil. Olması gereken, Türkiye’de şeker üretimi mutlaka olmalıdır. Çünkü bu işin bir üretim ayağı var. İşin bir çiftçiye dokunan boyutu var. Binlerce çiftçi buradan ekmek yiyor. Bu fabrikaların kurulduğu yerler itibariyle bölgesel kalkınma boyutu var. İşin en önemli boyutlarından bir tanesi de sağlık boyutudur. Özellikle nişasta bazlı şeker ile ilgili yüzde 15 gibi bir rakam var. Bu başlı başına yüksek bir orandır. Bunun bugün yarın denetim ile ilgili ortaya çıkabilecek sıkıntılardan dolayı daha yüksek boyutlara gitme ihtimali var. Nişasta bazlı şeker, kanserden kısırlığa kadar hastalığa neden oluyor\" dedi.

Şekeri çok fazla tüketen bir toplum olduğumuzu ifade eden Usta, şöyle devam etti:

\"Biz şekeri çok tüketen bir toplumuz. İşi böyle düşündüğümüzde sağlık açısından da ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bütün bu çerçevede düşünüp şeker üretiminde bu 5 yıllık süre çok yeterli olmayabilir. İşçinin bugünkü itirazlarını ortadan kaldıracak tedbirler alınabilir. İşçinin hakları korunmalı. Bu çerçevede değerlendirip uzun süreli olarak bu üretimin sağlıklı bir şekilde hatta rekabet ortamında, verimliliği de artırarak üretimin oluşmasını sağlayacaksak bu Ahmet’te olmuş, Mehmet’te olmuş ya da devlette olmuş, bence çok fazla önemi yok. Özelleştirmenin illa karşısında olmak değil, bu kaygılarla hareket edilmesi gerekiyor. Şu anda yapılması gereken ise, bir kısım fabrikaların modernleştirilmesi gerekiyor, yatırım yapılması gerekiyor. Bu yatırımların yapılıp daha rekabetçi fiyattan tüketiciye de olumlu yansıyacak şekilde şeker üretimini ülkemize sağlamak gerekiyor. Toptan bakmak yerine her birine fabrika bazında ciddi analizlerin yapılarak özelleştirme kararlarının verilmesinde fayda var.”

Ziyarete ayrıca MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir ve il yöneticileri katıldı.

