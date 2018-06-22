MHP'li Usta: Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kurulmuştur

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı\'nın 15 Temmuz gecesi kurulduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Spor Kulübü\'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. MHP Grup Başkanvekili Usta, \"Türkiye 15 Temmuz\'u yaşadı. 15 Temmuz, Türk tarihinin gördüğü en büyük ihanet girişimidir. Bunu çok net bir şekilde ortaya koymak lazım. Bunu hiçbir şekilde sulandırmanın anlamı yok. Bunu sulandırmak bu ülkeye zarar verir. 15 Temmuz\'u sulandırırsak Türkiye eğer o idrakta olmazsa, o bilinçte olmazsa Allah korusun yeni 15 Temmuz\'lar yaşayabiliriz. O yüzden biz Cumhur İttifakı\'nı önemli görüyoruz. Biz diyoruz ki, Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kurulmuştur\" dedi.

Cumhur İttifakı\'nın seçime yönelik kurulmuş bir ittifak olmadığını belirten Usta, \"Cumhur İttifakı seçimden sonra sona erecek bir ittifak da değildir. Çünkü 15 Temmuz gecesinde hükümete karşı olduğu düşünülen bir darbe girişimi yapılıyor ve MHP Genel Başkanı, Başbakan\'ı arıyor ve sonrasında açıklama yaparak hükümetin ve devletin arkasında olduğunu ve darbeye karşı olduğunu söylüyor. Bu bizim tarihimizde ilk kez görülen bir şeydir. Bu, MHP\'nin demokrasiye verdiği değeri gösterir. MHP\'nin ülkeye verdiği değeri gösterir. Hazır en büyük siyasi rakibinizi birileri alaşağı etmek isterken, iki kulağınızın üzerinde yatsanız, birileri gibi bir yerlerde gizlenmiş olsanız darbe gerçekleşecek. Ama bu ülkeye zarar verir. Darbenin hedefi sadece hükümeti düşürmek değil, Türkiye\'de iç kargaşa çıkartmak, Türkiye\'yi iç savaşa sürüklemek ve sonrasında bir kısım NATO imkanlarını da kullanarak Türkiye\'yi işgal etme girişimidir. MHP Lideri o gece bunu görmüştür ve buna fırsat vermemiştir. İşte devlet adamlığı budur\" diye konuştu.

\'YENİ 15 TEMMUZ\'LAR YAŞANMAMASI İÇİN CUMHUR İTTİFAKI ÖNEMLİ\'

Türkiye\'nin yeni 15 Temmuz\'lar yaşamaması için Cumhur İttifakı\'nın seçimi kazanmasının önemli olduğunu ifade eden Usta, \"Türkiye risklerini atlatmış değil. 15 Temmuz gecesinde o birlik beraberlik, o milli duruşun devam etmesi gerekiyor. Biz bir zafiyet gösterdiğimizde birileri gelip, bu ülkenin tepesine çökecektir. Bunu görmek lazım. Çünkü bu, bugünün senaryosu değil, yüzyıl önce yazılan bir senaryo bugün oynanıyor. Bu Irak\'ta oynandı, Suriye\'de oynandı, üçüncüsü de Türkiye\'dir. Türkiye güçlü durursa, birlik beraberliğini korursa bunu atlatabilir. Ama birlik beraberliğimizi korumadığımız zaman bu işin sonu yok. Biz biliyoruz ki bugüne kadar kurulan bütün Türk devletleri iç kargaşa ile yıkılmıştır. Yani dışarından doğrudan birisinin müdahalesi değildir. Dışarının içeriyi karıştırması neticesinde olmuştur. 15 Temmuz\'da oynanan oyun budur. O yüzden Cumhur İttifakı\'nın önemini görüyoruz. Bizim karşımızdaki herkesin PKK veya FETÖ\'cü olduğunu söylemiyorum ama PKK ve FETÖ bugün çok net bir şekilde bizim karşımızdaki oluşumları destekliyor ve onların da gördüğümüz kadarıyla da bu işlerden çok da büyük bir rahatsızlıkları yok. İşte o yüzden Cumhur İttifakı\'nın kazanması önemli. Türkiye\'nin yeni 15 Temmuz\'lar yaşamaması lazım\" dedi.



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