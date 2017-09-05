MHP'li Usta : Bu darbe başarılı olsaydı ülke elimizden kayıp gitmişti

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun),(DHA) - MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, \"Bu darbe başarılı olsaydı ülke elimizden kayıp gitmişti. Sonrasında biz değerlendirmelerini yaptık, bu mücadelenin doğru düzgün gitmesi lazım, adil gitmesi lazım, suçsuz olan insanların ceza çekmemesi lazım\" dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza ilçesinde partililerle bayramlaştı. Burada vatandaşların da sorunlarını dinleyen Usta, MHP\'nin milletin ve devletin varlığı için 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana kararlı adımlar attığını ifade etti. FETÖ ile mücadelede MHP\'nin ve Devlet Bahçeli\'nin ortaya koyduğu mücadeleye değinen Erhan Usta, \"Devlet Bahçeli’nin çıkışı olmasa, Ankara’da kimse yokken herkes bir yerlere saklanırken genel merkezde sabaha kadar ışıkları yakarak hedef olmayı bile göze alan bir duruştur. Milleti harekete geçiren, Devlet Bahçeli’nin o tavrını görünce kışlalardaki ülkücü subaylar, sokağa inen ülkücüler ve milletin feraseti darbeye engel olundu. Bu darbe başarılı olsaydı ülke elimizden kayıp gitmişti. Sonrasında biz değerlendirmelerini yaptık, bu mücadelenin doğru düzgün gitmesi lazım, adil gitmesi lazım, suçsuz olan insanların ceza çekmemesi lazım. Suçsuz olan insanların sadece ailelerinin cezalandırılması değil, yapılacak yanlış bir mücadele Türkiye’nin 10 -20 yıllarını riske atar, böyle bir mücadele FETÖ’nün ekmeğine yağ sürer. Fakat öyle bir ortam oluştu ki mücadeleye yanlış başlandı. Tepeden başlanması gereken mücadele en alttan başlatıldı. Öyle bir işin içerisine girildi ki bunun altından çıkmak mümkün değil, mevcut hakim savcı sayısı mümkün değilken bir de hakim ve savcıların en az 3\'e1’i gitti, FETÖ ile ilişkilerinden dolayı. Şimdi hem hakim ve savcı sayısı azaldı\" dedi. Erhan Usta, şöyle devam etti:

\"Hem de Türkiye’nin mevcut adalet sistemine yetişemeyen bir adalet sistemi vardı çöktü. Bir de bunun üstüne siyaset baskısı oluşunca genel olarak bir korku içerisinde hareket ediyor. Bunu bir çok insan yaşıyor dosya boş hiçbir şey yok fakat bir şekilde tutuklanmış onun o halinin devamlı o halde kalmasına neden oluyor. Bütün idareciler en ufak bir şeyi olanı atar hakim ve savcılar dosyada bir şey olmasa bile tutukluluğunun devamına karar verir bunları artık geçmek lazım bir yılın üzerinde geçti. Sayın genel başkanımız en son konuşmasında bırakın çaycı ve çorbacı ile uğraşmayın kardeşim bunun siyasi ayağı nerede diye sordu. Yurtta Sulh Konseyi kim diye soran tek siyasi lider Devlet Bahçeli\'dir. Bizler MHP olarak yapılması gereken işleri yapıyoruz, konulması gereken tavırları koyuyoruz. Mağduriyetleri her yerde gündeme taşıyıp yardımcı olmaya çalışıyoruz. İş öyle bir hal aldı ki bizi bile suçlar oldular. Biz vicdan sahibi insanlarız elbette ülkenin geleceğini ilgilendiren konuları gündeme getireceğiz.\"

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