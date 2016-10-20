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MHP’li Ümit Özdağ, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi!

Özdağ, “Başkanlık sistemi Meclis’e gelirse, ben ret oyu vereceğim" demişti

20 Ekim 2016 20:15

MHP Milletvekili Ümit Özdağ, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Özdağ, Başkanlık sistemi Meclis’e gelirse, ben ret oyu vereceğim" demişti.

MHP’de ilk çıkış Ümit Özdağ’dan: "Ret oyu vereceğim"

MHP'den yapılan açıklama şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, parti üyelik görev ve sorumluluklarını gösteren parti tüzüğümüzün 11. maddesinin ihlâli, yine tüzüğümüzün 78/4-c-e-g maddelerini ihlâl mahiyetindeki eylem ve açıklamalar yanında benzeri faaliyetler içerisinde olmak sebebiyle parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmiştir."

Yalçın, sinyal vermişti

Bu karardan önce Al Jazeera’ye konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, belli çevrelerin MHP’nin görüş ve düşüncelerine karşı faaliyetler içine girdiğini, bunu parti içinde yapanlardan birinin ise Ümit Özdağ olduğunu söyledi. Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ümit Özdağ’ın parti politikalarının tersine gerek Halk TV’de gerek televizyon ve gazetelerde farklı görüşler beyan ederek parti disiplininin dışına çıkması da dikkatlerimizden kaçmıyor. Muhtemelen bu davranışlarından dolayı kendisi de disipline sevk edilecektir. Kuvvetle ihtimal sevk edilme ihtimali mevcuttur.”

 

Ayrıntılar geliyor...

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