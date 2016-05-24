MHP'li muhalifler: Elini taşın altına koyan insanların hak mücadelesi hukuki sonla neticelendi

MHP'li muhalifler, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin, MHP'de olağanüstü tüzük kurultayına gidilmesini kararlaştırmasıyla ilgili olarak ilk değerlendirmelerini yaptılar. CNN Türk canlı yayınına bağlanan genel başkan adaylarından Ümit Özdağ, "Devlet Bahçeli, Yargıtay'ın kararına saygı duyacağını söylemişti" derken, 'olağanüstü kurultayın önünde hiçbir engel kalmadığını' ifade eden Koray Aydın, "Elini taşın altına koyan insanların hak mücadelesi hukuki sonla neticelendi" diye konuştu.

Yargıtay 18. Hukuku Dairesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye karşı muhaliflerin istediği olağanüstü tüzük kurultayına gidilmesini kararlaştırdı. Yargıtay, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kurultay kararını oy birliğiyle onadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da, MHP'de seçimli kurultay yapılacağını açıkladı.

MHP'li muhaliflerin konuyla ilgili olarak yaptıkları açıklamalar şöyle:

Koray Aydın: H ak mücadelesi hukuki sonla neticelendi



Tahmin ediyordum. İki kere ikinin dört ettiği gibi bir konuydu. Hukuk işledi, Yargıtay onadı. Bu Türkiye’de demokratik yollardan bir parti içindeki hak arayışının, MHP delegasyonunun cesaretle, yürekle, imanla elini taşın altına koyan insanların hak mücadelesi hukuki sonla neticelendi. Ümit ediyorum, diğer partilere de örnek olacaktır. Var olan siyasi partiler yasasını değiştirip atmadan, onu demokratik normlara kavuşturmadan Türkiye’de siyasetin sağlıklı bir zeminde olamayacağını düşünüyorum. Sadece MHP’yi ilgilendiren bir konu olarak görmüyorum. Siyasetin nasıl tıkandığını, geriye doğru patinaj yaptığını görüyoruz. Türkiye’de artık neredeyse tek adam diktatoryasına dönmüş bir siyasal yapı var. Bu hükümdarlığı kırmak, dünyada var olan demokratik normlara sahip olmak için Türkiye bir fırsat yakaladı. Bu kararın Türkiye’nin yeniden biçimlenmesine, şekillenmesine, Türk siyasi hayatının yeni bir heyecana kavuşacağını düşünüyorum.



Ümit Özdağ: En önemli engellerden birisi kalkmış oldu



Yargıtay’dan olumlu bir karar çıktı. En önemli engellerden birisi kalkmış oldu. Sayın Genel Başkan Yargıtay kararına saygı duyacaklarını ifade etmişti. Kurultayın kısa zamanda ve demokratik hukuk devleti kuralları içerisinde MHP’nin geleneklerine uygun, karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmesi için süreç başladı. İnşallah yanılmam ve kısa zaman içinde kurultay gerçekleşir. Bu aynı zamanda Türkiye’de hukuk için de büyük bir başarı kabul edilmesi gereken bir karardır.

Bu sürecin nasıl Saray tarafından, hükümet tarafından siyasallaştırılmak istendiğini yaşadık. Yine yargı üzerinden yasadışı baskıların oluşturulmaya çalışıldığını gördük. Bütün Türkiye Yargıtay’dan çıkacak kararı bekliyordu. Nihayet karar bu şekilde çıktı. İnşallah daha sonrası daha güzel olur. MHP kurultayı 5,5 – 6 aydan beri devam eden bir süreç, bu süreç içindeki bütün olumsuzluklara rağmen kurultay süreci yine olabildiğince karşılıklı saygı ve tarafların hukukunu kabul etme çerçevesinde gerçekleşti.

Bütün sıkıntılara rağmen, çok büyütülmemesi gereken kırgınlıklar olabilir. Aşılmıştır, üzerinde fazla durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Türkiye’de hâkimler olduğunu gördük. Özellikle Ergenekon adı verilen casusluk operasyonuyla yargı ahlakının, yargı etiğinin, hukuk devletinin yıkılma sürecine rağmen buna direnen hukukçular olduğunu görmek çok güzel.



Sinan Oğan: 19 Haziran'da toplanıyoruz



Bu defa artık gerçekten galiba gidiyoruz. Olacak şey bellidir. Çağrı Heyeti zaten görevlendirilmişti. En kısa sürede toplanacaktır. Bizler de resmi davetli statüsünde olduğumuz için. Bizler de destek vereceğiz. Çağrı heyeti 15 Mayıs öncesinde olduğu gibi tekrar yapacak. 19 Haziran gibi tahmini bir tarih olarak ifade veriyorum. 3 hafta içinde ümit ediyorum, gerçekleştireceğiz.

Bundan sonra, önümüzde de bu süreci götüreceğiz. Zaman zaman fikir ayrılıkları olabilir. Esas olan ülkücü hareketin selametidir, geleceğidir. Söz konusu ülkücü hareketle ufak fikir ayrılıklarının bence hiçbir önemi olmayacaktır. Bu süreci kontrollü bir şekilde götüreceğiz.

Sayın Genel Başkan, “Yargıtay’dan çıkacak karara saygı duyacağız” demişti. Biz ülkücü hareketin genel başkanının kararının arkasında olduğu kanaatindeyiz. Bundan sonra iş 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin belirlediği 3 kişilik çağrı heyetindedir.

Meral Akşener'in avukatı Feridun Bahşi: Onama kararıyla bu olağanüstü kurultay kesinleşmiştir

Bugüne kadar bize yansıyan bir bilgi yok. Meral Akşener’in disipline sevk edileceği söylendi ama herhangi bir disiplin soruşturması olsaydı bize tebligat yapılması gerekirdi. Kararlar savaşına dönüştü. Yargıtay’ın verdiği karar final karar.

Yargıtay’a yapılan başvuruyla herhangi bir hukuki ya da fiili bağ yoktur. Onama kararıyla bu karar kesinleşmiştir. Kesin bir karardır. İnfazı yapılabilir.

Olağanüstü kongrelerde genel başkan ve organ seçim yapılamaz deniyor. Bu Siyasi Partiler Kanunu’na aykırıdır. Tüzüğün bu maddesini değiştirmek üzere yola çıktık.



Bahçeli de MHP'de seçimli kurultay çağrısı yaptı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da,Yargıtay 18. Hukuku Dairesi'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye karşı muhaliflerin istediği olağanüstü tüzük kurultayına gidilmesini kararlaştırmasına ilişkin açıklama yaptı. "MHP, Yargı kararlarına her zaman saygılıdır" diyen Yalçın, "Ancak bu karar sonrasında tüzüğümüzün 63. maddesinin genel başkanımıza verdiği yetkiye dayanarak genel başkanımız biraz evvel bir karar almak suretiyle 26 Haziran veya 10 Temmuz tarihlerinde MHP’yi olağanüstü ama seçimli kurultaya götürme kararı almıştır" dedi. Yalçın, "Tüzük kongresi değil, genel başkanlık seçim kongresi" vurgusu yaptı.