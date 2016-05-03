MHP'li Ümit Özdağ: AKP'li bir bakan "Ağustos'ta erken genel seçime gidilecek" dedi!

MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak adaylığını açıklayan isimlerden Ümit Özdağ, olağanüstü kurultayın gerçekleşmemesi durumunda ağustos ayında baskın bir genel seçim yapılacağı yorumu yaptı. Özdağ, "Ağustos'ta erken genel seçim planlayanlar MHP'nin kongresinin olmayacağını varsayıyorlar. Dün akşam AK Partili bir bakanın bana söylediği buydu. Dedi ki, 'MHP kongresi yaptırılmayacak ve Ağustos'ta erken genel seçime gidilecek'. Bende sayın bakan bana bilmediğim bir şey söyle dedim. Bunu ben zaten biliyorum. Ama değişik olursa 2019. Çünkü 2019'a kadar bir çok şey değişebilir" ifadelerini kullandı.

DHA'da yer alan habere göre, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da partililerce karşılanan Özdağ, bir otelde düzenlenen kahvaltı programında partililere seslendi. MHP'de kongre yapılmadığı takdirde Ağustos ayında erken genel yapılacağını ifade eden Ümit Özdağ, "Ağustos'ta erken genel seçim planlayanlar MHP'nin kongresinin olmayacağını varsayıyorlar. Dün akşam AK Partili bir bakanın bana söylediği buydu. Dedi ki, 'MHP kongresi yaptırılmayacak ve Ağustos'ta erken genel seçime gidilecek'. Bende sayın bakan bana bilmediğim bir şey söyle dedim. Bunu ben zaten biliyorum. Ama değişik olursa 2019. Çünkü 2019'a kadar bir çok şey değişebilir" ifadelerini kullandı.

"Başbakan kimse başarılı olur "

MHP yönetiminde değişimden yana olduğunu ifade eden Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başarılı olamadığını savundu. Genel seçimlerde iktidara gelemeyen genel başkan nasıl başarılı oluyor?" diye soran Özdağ, "Başkanım sizin seçimde bir rakibiniz vardı. Şimdi sizin rakibinize başarılı denilebilir mi? Hayır. Başarılı sizsiniz, siz kazandınız. Şimdi belediye başkanlığı seçimlerinde başarılı olan bir kişi oluyor da, diğeri oylarını ne kadar artırırsa artırsın başarılı olamıyor da, genel seçimlerde iktidara gelemeyen nasıl başarılı oluyor? Genel seçimlerde de bir başarı var. Başbakan kimse başarılı odur. Partisini iktidara taşıyamayan bir genel başkan, başarılı bir genel başkan değildir" şeklinde konuştu.

Özdağ, toplantının sonunda partililerden gelen soruları cevapladı. Özdağ'a, toplantıda Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa Karakaya, Eldivan Belediye Başkanı Nusrettin Gökçer, MHP Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan, Merkez İlçe Başkanı Vahit Öztürk ile partililer eşlik etti.