MHP'li Türkkan'ın 'Teröristlerle yorganın altındasınız' sözleri Meclis'i karıştırdı!

TBMM Genel Kurulu'nda, İç Güvenlik Paketi'nin görüşmeleri sırasında MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yürütülen çözüm süreci ile ilgili olarak AKP milletvekilleri yönelik sarf ettiği ağır sözler gerginliğe neden oldu. Tepkiler üzerine Lütfü Türkkan Genel Kurul salonundan ayrıldı. Lütfü Türkkan'ın söylediği sözler nedeniyle 2 oturuma katılmaması genel kurul tarafından oylanarak kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda devam eden İç Güvenlik Paketi görüşmelerinde sabaha karşı ortalık karıştı. Partisi adına söz alarak kürsüye çıkan MHP’li Lütfü Türkkan, “Diyorsunuz ki topluma, ‘biz terörü ve teröristi yok etmek için bu yasaları çıkartıyoruz.’ Adama derler ki, ‘utanmıyor musunuz siz, terörist başı ile al takke ver külah berabersiniz.’ Sabah beraber kahvaltı yapıyorsunuz, akşam yorganı beraber üstünüze çekiyorsunuz. Teröristlerle yorganın altındasınız” ifadelerini kullandı.

Türkkan’ın kullandığı ifadelere tepki gösteren AK Partili milletvekilleri ile MHP’li milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. MHP’li bazı milletvekilleri Ak Partisıralarına yürüyerek AK Parti Grup Başkanvekili Mihrimah Belma Satır’a ağır ifadeler kullandı. Bunun üzerine AK Partili milletvekilleri ile MHP’li milletvekilleri arasında itiş kakış yaşandı.

AKP milletvekilleri ile MHP’li milletvekilleri arasında yaşanan itiş kakışta CHP’li milletvekilleri araya girerek tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi. Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu, “Bu şartlar altında oturumu yürütemeyeceğim” diyerek oturuma 1 saat ara verdi. AK Partili milletvekilleri Mumcu’nun oturuma 1 saat ara vermesini alkışlayarak protesto eti. Kullandığı ağır ifadelerden dolayı Lütfü Türkkan’a tepki gösteren AK Partili milletvekilleri “Pislik dışarı” sloganı atarak Türkkan’ın Genel Kurul salonundan çıkartılmasını istedi. AK Partili milletvekilleri zaman zaman “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı. Lütfü Türkkan’ın salondan dışarıya çıkmasından sonra Genel Kurul sakinleşti.

16 saat 42 dakika sürdü

Oylamanın ardından tasarının görüşmelerine devam edildi. Dün başlayan birleşimde 2. bölümde yer alan 46’ncı maddeye kadar olan maddeler kabul edildi. Oturum, 16 saat 42 dakika süren görüşmelerin ardından sabah saat 06.42’de TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu tarafından bugün saat 14.00’da toplanmak üzere kapatıldı.