MHP’li Türkkan’dan Erdoğan'a: İzzettin Doğan’a 196 daire mi verildi?

Hülya Krabağlı/Ankara

Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan ile AKP’nin ticari bir ilişkisi olup olmadığını sordu. “İstanbul’daki 460 hektarlık arazisinin kamulaştırılarak ödeme yapıldığı doğru mu” dedi. Türkkan önergesi şöyle:

AKP’nin belirlediği Akil Adamlar listesinde yer alan Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan’ın iktidar partisi ile ticari ilişkilerinin ortaya çıktığı iddia edilmiş, Doğan’ın İstanbul’daki 460 hektarlık arazisinin kamulaştırılarak ödeme yapıldığı ifade edilmiştir. İddiaya göre bu kamulaştırma ile İzzettin Doğan’a TOKİ’den 196 daire ve 5 milyon TL verilmiştir.

-Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan ile İktidar Partisi AKP’nin bir ticari ilişkisi var mıdır, varsa bu ilişki nasıldır?

-İzzettin Doğan’ın İstanbul’daki 460 hektarlık arazisinin kamulaştırılarak ödeme yapıldığı doğru mudur, Doğan’ın arazisinin kamulaştırılması ve kendisine ödeme yapılmasının gerekçesi nedir?

-Kamulaştırma ile İzzettin Doğan’a TOKİ’den 196 daire ve 5 milyon TL verildiği doğru mudur, doğru ise bu hangi gerekçe ile yapılmıştır, daire sayısı ve ödenecek para miktarı neye göre belirlenmiştir?

-Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan’a bu kadar fazla sayıda daire verilmesi ve yüksek miktarda para ödenmesi Akil Adamlar Listesinde yer almasından mı kaynaklanmaktadır?