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MHP'li Türkkan Meclis Taksi'ye konuk oldu, TRT programı yayından kaldırdı

'TRT ne İbrahim Eren'in babasının Çiftliği, ne de bir başkasının'

18 Ocak 2015 19:47

AKP döneminde "parti kanalına dönüştüğü" iddialarıyla tartışmaya yol açan devlet kanalı TRT'de bir kriz daha yaşandı. TRT'nin Meclis Taksi programına konuk olan MHP'li Lütfü Türkkan'ın programını yayınlamadı. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden sert açıklama yapan Türkkan şunları söyledi:
 
"Üç aydır yayın için bekleyen konuğu olduğum Meclis Taksi programı da bu kez son anda tüm çekimlerin yandığı sebebiyle yayınlanamıyormuş.
 
Daha önceki haftalar çeşitli sebepler gösterilerek yayınlanması ertelenen bu programın bu hafta artık çekim yandığı gerekçesi ile yayınlanmaması beni şaşırttı mı?
 
Tabii ki hayır..!
 
TRT'nin patronu durumunda görünen, çocukluğunu bildiğim İbrahim Eren'e buradan bir kaç sözüm var..
 
Liyakatin bulunduğun pozisyona ne kadar yeter onu tartışmayacağım, ancak sadakatin, bir gün sıkıntının sebebi olacak.
 
İşte o gün, daha önce düştüğün sıkıntıda aklına geldiği gibi ben aklına gelirsem, bugünleri hatırlatacağım.
 
TRT ne İbrahim Eren'in babasının Çiftliği, ne de bir başkasının. Orada yanilen her herzenin kaydı tutulur, bir gün önünüze konulur.
 
Ez cümle dostlar; Meclis Taksi'nin bugün konuğu olduğum yayını, son anda müdahale ile yayından kalktı.'"

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