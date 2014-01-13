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Politika

MHP’li Türkkan: İnsanlar gripten kırılırken piyasada neden ilaç yok

MHP'li vekilden Bakanlığa: H3N2 virüsüne bağlı grip hastalığının daha fazla insanda görülmemesi için Bakanlık olarak ne gibi önlemler alınmıştır?

13 Ocak 2014 18:05

Hülya Karabağlı/ ANKARA

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na, H3N2 virüsüne bağlı grip hastalığının daha fazla insanda görülmemesi için  alınan önlemler konusunda açıklama yapmasını  istedi.  Tedavi için önerilen Tamiflu, Enfluvi ve Oseflu adlı ilaçların neden piyasada olmadığını sordu. Türkan’ın soru önergesi  şöyle.

-İnsanlar gripten kırılırken tedavi olmaları için gerekli olan Tamiflu 75 mg., Enfluvir 75 mg., Oseflu 75 mg. ilaçlar neden piyasada bulunmamaktadır, piyasada bu ilaçları bulamayan hastalar ne yapacaktır?

-Tamiflu 75 mg., Enfluvir 75 mg., Oseflu 75 mg. ilaçlarına hastaların biran önce ulaşması için Bakanlık olarak herhangi bir adım atılmış mıdır?

-H3N2 virüsüne bağlı grip hastalığının daha fazla insanda görülmemesi için Bakanlık olarak ne gibi önlemler alınmıştır?

-H3N2 virüsüne bağlı grip hastalığının tedavisi için Bakanlık olarak bu ilaçlar dışında ne gibi önerileriniz olacaktır?

 

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