MHP’li Türkkan: ABD Büyükelçisi neden Güneydoğu'da

T24/ ANKARA

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na ABD’nin Ankara Büyükelçisi’ni sordu.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone günler süren Güneydoğu turuna çıktı ve birçok yere gitti. Büyükelçi dikkat çeken çeşitli ziyaretlerde bulundu. ABD Büyükelçisi’nin böyle bir dönemde Güneydoğu’da birçok yere gitmesi kafalarda soru işareti yarattı.

Hem zamanlama açısından hem de ziyareti yapanın kimliği bakımından üzerinde durulması gereken bu konuyu MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan TBMM’ye taşıdı.

Türkkan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Ricciardone’nin Güneydoğu'daki görevi nedir?

Önergesinde Türkkan, “ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, günlerdir Güneydoğu’yu gezmekte ve burada Türkiye’nin bir valisi gibi karşılanmakta ve ağırlanmaktadır.“ diyen Türkkan, böylesine hassas bir süreçte yabancı bir ülkenin görevlisinin Güneydoğu’da ne yaptığı düşündürücüdür ifadesini kullandı.

Türkkan, Bakan Davutoğlu’na ABD Büyükelçisi Ricciardone’nin; Güneydoğu’daki görevinin ne olduğunu sordu.

Büyükelçi neden vali gibi karşılanıyor?

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, önergesinde Ricciardone’nin bir vali gibi karşılanmasına da dikkat çekti. Türkkan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu’na Ricciardone’nin Büyükelçi değil de Türkiye’nin bir valisi gibi karşılanması ve ağırlanmasının gerekçelerinin neler olduğunu da sordu.

Türkkan, ayrıca Bakan’dan Güneydoğu’yu ABD Büyükelçisi yerine başka bir ülkenin Büyükelçisi ziyaret ederse aynı muamele uygulanacak mı sorusuna da yanıt vermesini istedi.