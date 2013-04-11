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Politika

MHP’li Türkkan: Âkil İnsanlar'a ücret ödenecek mi?

Lütfü Türkkan: Âkil İnsanlar'a para ödenecekse bütçenin hangi kaleminden ödeme yapılması duüşünülmektedir

11 Nisan 2013 19:06

Hülya Karabağlı / ANKARA

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Başbakan Tayyip Erdoğan’a Akil İnsanlara ücret ödenip ödenmeyeceğini sordu. Türkkan, “Ücret Örtülü Ödenekten mi karşılanacak” dedi.

62 kişilik gurubun 7 bölgede görev yapacağını vurgulayan Türkkan’ın soru önergesi şöyle:

-Akil İnsanlara yaptıkları görev karşılığında ücret ödenecek midir, ödenecek ise bu miktar ne kadar olacaktır?

-Akil İnsanlara Bütçe’nin hangi kaleminden ödeme yapılması düşünülmektedir, ödenmesi düşünülen ücret Örtülü Ödenek’ten mi karşılanacaktır?

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