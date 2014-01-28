MHP'li Türkkan: Afyonkarahisar patlaması sabotaj olabilir mi?

Hülya Karabağlı / Ankara

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan 5 Eylül 2012 tarihinde Afyonkarahisar'da Mühimmat Depo Komutanlığı'ndaki bir cephanelikte meydana gelen ve 25 askerin öldüğü patlamanın sabotaj olduğu iddialarını TBMM’ye taşıdı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Türkkan'ın verdiği soru önergesi şöyle:.

5 Eylül 2012 tarihinde Afyonkarahisar'da konuşlu Mühimmat Depo Komutanlığı'ndaki bir cephanelikte meydana gelen patlamada 25 asker şehit olmuştur. Bilirkişinin “kaza” dediği patlama ile ilgili açılan davaya bakan Askeri Mahkeme, depoda bulunan 39 cins el bombasını Jandarma ve Emniyet’in kriminal dairelerine inceletmiştir. İnceleme sonucunda askerlerin üzerinde cephanede bulunmayan kimyasallar tespit edilmiştir.

-İki kurumun ortak raporuna göre şehitlerin üzerinde tespit edilen ve cephanelikte olmayan, sert zeminlerde delik açmaya yarayan ve tahrip kapsüllerinde kullanılan bu kimyasallar cephaneliğe nasıl ve hangi amaçla getirilmiştir?

-Bu kimyasallardan Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın haberi var mıdır?

-Son rapor sonrasında patlamanın sabotaj olduğu düşünülmekte midir?

-Bu rapora rağmen patlamanın kaza olduğu iddiası sürdürülecek midir?

-Patlamanın sabotaj olduğu ispatlanırsa nasıl bir tutum izlenecektir, soruşturma başlatılacak mıdır?

-Patlamanın sabotaj olduğu ispatlanmasına rağmen çözüm sürecinin zarar görmemesi adına sessiz mi kalınacak, hiçbir adım atılmayacak mıdır?

-Bu gelişmeler ışığında şehit askerlerin acılı ailelerine karşı nasıl bir davranış sergilenecektir, bu davranışın Hükümetiniz’i ve şehit aileleri vicdani yönden tatmin edeceğini düşünüyor musunuz?