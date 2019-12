-MHP'Lİ TOSKAY: ATALAY'I ÜSLUBU NEDENİYLE ŞİDDETLE KINIYORUM ANTALYA (A.A) - 29.12.2010 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay, partilerine yönelik sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ı şiddetle kınadığını belirtti. Toskay, İl Başkanı Adnan Kaya ve parti yöneticileriyle birlikte Antalya İl Genel Meclisini ziyaret etti. İl Genel Meclisi Başkanı Cavit Arı ve üyelerle bir araya gelen Toskay, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sorunları dinledi. Burada gazetecilerin, Bakan Atalay'ın, MHP'ye yönelik yaptığı açıklamaları sormaları üzerine Toskay, şu yanıtı verdi: ''Son derece çirkin ve yakışıksız açıklamalar. Atalay'ın üslubuna uygun açıklamalar bunlar. MHP, Türkiye'de 40 yıldır siyaset yapıyor. Nasıl bir siyaset yaptığını bizim muhalifimiz olan siyasiler de biliyorlar. Bakan Atalay'ın söyledikleri doğru değil. İçişleri Bakanı Atalay'ı üslubu nedeniyle şiddetle kınıyorum.'' -''HERHALDE ARALARINDA OTURDULAR, KONUŞTULAR...'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bütçe görüşmelerinin tamamlandığı geçen pazar günü TBMM'de yaptığı konuşmanın hatırlatılması ve BDP yöneticilerinin, Erdoğan'ı, '''milliyetçilik'' konusunda eleştirdiğinin ifade edilmesi üzerine Toskay, şöyle dedi: ''Sayın Başbakan, Diyarbakır'daki açıklamadan (Özerklik ve iki dil talebi) sonra ağzını açıp tek kelime söylemedi. Her konuda çabuk cevap veren bir siyasetçi olarak bu konuda 10 gün konuşmadı. Herhalde kendi aralarında oturdular, konuştular, anlaştılar. Kimin hangi rolü oynayacağına karar verdiler, ondan sonra Başbakan üstüne aldığı rolü pazar günü Meclis'te oynadı.'' MHP'ye yönelik ''referandum sürecinden bu yana devam eden açıklamalara'' ilişkin Toskay, ''MHP'ye yönelik operasyonu sürdürmeye çalışıyorlar ama milletin aklı selimi bunların bütün oyununu bozacak'' ifadesini kullandı. -İKİ PARTİ'NİN UYUMU- Cavit Arı da Tunca Toskay'a, CHP ve MHP gruplarının uyumlu çalışmaları ve oy birliğiyle aldıkları kararlarla kentteki sorunları çözmeye çalıştıklarını belirterek, iki parti arasındaki yereldeki uyumun Türkiye'ye örnek olacak nitelikte olduğu söyledi. Arı, CHP ve MHP'nin Antalya'da kimilerince koalisyon olarak tanımlanan işbirliğinin genel seçimlerde de gerçekleşmesini ümit ettiğini ifade etti. Toskay ise Arı'nın bu sözleri üzerine, her iki partinin de tek başına iktidar hedefiyle genel seçimlere gireceğini, seçim sonuçlarına göre işbirliğinin değerlendirilebileceğini ancak bunları konuşmanın da erken olduğunu dile getirdi. Arı, 2005'ten bu yana il merkezi, ilçeler, beldeler ve köylerdeki sorunları çözmek amacıyla her ay 5 gün toplanan İl Genel Meclisi üyelerinin sadece huzur hakkı aldıklarını, üyelerin özlük haklarına ve şartlarının iyileştirilmesine yönelik TBMM'de düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda destek istedi. İl Genel Meclisi üyelerini ve çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Toskay ise Meclisin, ''Yerelde işbirliğiyle yaptığı çalışmalar ve hizmetlerin'' Türk demokrasisine katkı sağlayacağını söyledi. Tunca Toskay, İl Genel Meclisi üyelerinin özlük hakları sorunlarının kendisinin de gündeminde olduğunu belirtti. Toskay, İl Genel Meclisi Başkan Arı ve diğer üyelerden, sorunları ve taleplerini kapsamlı olarak ele alan bir raporu kendisine ulaştırılmalarını istedi. Toskay, ziyaretin ardından Antalya İl Genel Meclisi binasını gezdi.