MHP'li Taşdoğan'dan Antep fıstığı üreticilerine destek çağrısı

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, \"Fındıkta olduğu gibi Antep fıstığı da dekar başına 170 lira alan bazlı gelir desteğini veya kilo başına 2 lira ürün desteğini hak etmektedir. \'Milletin efendisi\' dediğimiz çiftçilerimiz, köylülerimiz Antep fıstığına devlet desteği bekliyor\" dedi.



MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP milletvekilleriyle birlikte Meclis\'te düzenlediği basın toplantısında Antep fıstığı üretiminde mazot, gübre desteğinin ürün girdi maliyetlerine göre çok düşük olduğunu kaydetti. Taşdoğan, Antep fıstığı sektörünün de orta ve uzun vadede çözüm bekleyen birçok sorunu bulunduğunu bildirerek, şöyle konuştu:



\"Bunların başındaki en acil sorun, ürün prim desteği verilmemesidir. Ürün prim desteği verilmemesi sadece üretimin düşmesine değil, kayıt dışılığın artmasına, kayıt dışılığın artması ise hem fiyat istikrarsızlığına hem de devletin stopaj ve Bağ-Kur gelirlerinden yoksun kalmasına neden olmaktadır. Antep fıstığı tarımı, Gaziantep\'te yaşayanlar başta olmak üzere, yaklaşık 200 bin kişiye ekmek kapısı. Fındıkta olduğu gibi Antep fıstığı da dekar başına 170 lira alan bazlı gelir desteğini veya kilo başına 2 lira ürün desteğini hak etmektedir. Destekleme için yapılması gereken harcamalar, tarım üretiminde desteğin azalması neticesinde ortaya çıkan işsizlik ve göç gibi sosyal maliyetlere göre oldukça hafif bir yekundur. Antep fıstığı üreticilerinin sorunları tespit edilmesi ve gereken önlemler alınabilmesi için çağrı yapıyoruz. \'Milletin efendisi\' dediğimiz çiftçilerimiz, köylülerimiz Antep fıstığına devlet desteği bekliyor. Verilecek bu destek, Antep fıstığı tarımının sürdürülebilirliğini sağlayacak, üretimde kaliteyi arttıracak, gelirin tüccara değil tabana yayılmasını sağlayacak önemli bir aşamadır.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)

