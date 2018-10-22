MHP'li Semih Yalçın: Hiç kimse Genel Başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'in af tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalara verdiği yanıtta, \"AK Parti sözcüsünün, \'Sayın Devlet Bahçeli\'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır.\' şeklindeki ifadelerini şiddetle reddederiz. Bu ülkede hiç kimse Sayın Genel Başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz. Sayın genel başkanımızın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına gösterdiği saygı milletimizin malumudur. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan\'ın ittifak ve af konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları arasındaki belirgin sezgi, seviye ve anlayış farkı partimizce görmezden gelinmemiştir. \'Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti\'nin kırmızı çizgisidir.\' diyenlere cevabımız; \'MHP\'nin kırmızı çizgisinin, Milliyetçi Hareketin lideri Devlet Bahçeli olduğunu\' hatırlatmak şeklinde olacaktır\" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın\'ın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: \"Sayın Cumhurbaşkanının af konusundaki son beyanlarına MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından Twitter üzerinden karşılık verilmesi üzerine Ak Parti Sözcüsü Çelik, alelacele bir basın toplantısı düzenleyerek ortaya çıkan şüphe ve belirsizliği gidermeye çalışmıştır. Sayın Çelik\'in açıklamaları, MHP Lideri Sayın Bahçeli ve çalışma arkadaşlarının kafasında beliren soru işaretlerine cevap oluşturmadığı gibi, yeni bir tartışma kapısı aralamıştır. Sayın Devlet Bahçeli\'nin Twitter\'dan yaptığı son açıklama, sellemehüsselam yazılmamış, laf olsun diye kaleme alınmamıştır. Sayın Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya cevap mahiyetindedir.Twitter\'da yer alan cümlelerinde de Sayın Erdoğan\'ın şahsını hedef alan bir ifade kullanılmamış, doğrudan kendisinin sarf ettiği sözler analiz edilmek suretiyle cevap verilmiştir.

HİÇ KİMSE SAYIN GENEL BAŞKANIMIZA NEZAKET DERSİ VERMEYE KALKAMAZ

Sayın Genel Başkanımızın sözleri, Sayın Cumhurbaşkanı\'nın bizatihi şahsına yönelik olmayıp söylediği iddia edilen sözlerine ve ifadelerinedir. MHP\'nin değerlendirmeleri, işte bu doğrultuda net bir siyasi tavrın ortaya çıkmasını temin etmek üzere kamuoyuna yansıtılmıştır.

Ak Parti sözcüsünün, \'Sayın Devlet Bahçeli\'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır.\' şeklindeki ifadelerini şiddetle reddederiz. Bu ülkede hiç kimse Sayın Genel Başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz. Sayın genel başkanımızın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına gösterdiği saygı milletimizin malumudur. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan\'ın ittifak ve af konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları arasındaki belirgin sezgi, seviye ve anlayış farkı partimizce görmezden gelinmemiştir. \'Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti\'nin kırmızı çizgisidir.\' diyenlere cevabımız; \'MHP\'nin kırmızı çizgisinin, Milliyetçi Hareketin lideri Devlet Bahçeli olduğunu\' hatırlatmak şeklinde olacaktır.\"

ANKARA (DHA)

