MHP'li Şefik Çirkin'den BDP'li Sırrı Sakık'a: İnşallah sizi asacağız

MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'den, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'a sert tepki gösterdi. Çirkin, "Günü geldiğinde biz Öcalan'ın paltosunu değil, gönderine asmadığınız bayrağın direğine inşallah sizleri asacağız."

MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın bir süre önce twitter hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, "Elinde iple dolaşıp Öcalan'ı as diyen Bahçeli, sen bu saatten sonra assan assan Sayın Öcalan'ın paltosunu vestiyere asarsın" diye eleştirmesine sert tepki gösterdi. Şefik Çirkin, "Günü geldiğinde biz Öcalan'ın paltosunu değil, gönderine asmadığınız bayrağın direğine inşallah sizleri asacağız" dedi.

Ufuk Aktuğ'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İskenderun Spor Salonu'nda Ülkücü İşçiler Derneği'nin dün akşamki konser etkinliğinin açılışında konuşan MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, AKP ve BDP'ye sert sözlerle yüklendi. MHP'li Çirkin, PKK'nın TBMM'deki uzantısının BDP olduğunu, bu partinin milletvekillerinin her gün şımarık bir edayla bütün değerlere saldırdığını, zaman zaman MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dahi dil uzattığını söyledi. Adnan Şefik Çirkin, "Şimdi buradan Sayın Devlet Bahçeli'ye 'Abdullah Öcalan'ı asamaz, assa assa paltosunu asar' diyen Sırrı Sakık'a sesleniyorum; Diyarbakır meydanında bir miting yaptınız ve o mitingde Türk bayraklarını direklere asmadınız, astırmadınız. İnanın ki, yemin ediyoruz ki, günü geldiğinde biz Öcalan'ın paltosunu değil, gönderine asmadığınız bayrağın direğine inşallah sizleri asacağız" dedi.

'Bu millite bu kadar hakareti kaldıramaz'

MHP'li Adnan Şefik Çirkin, millete hakaret edildiğini, her şeyin bir haddi, hududu olduğunu vurgulayıp, şöyle devam etti: "Bu millet bu kadar hakareti kaldırmaz. Bu millet sokakta bulunmuş bir millet değil. Bu devleti pazardan almadık. Kanla aldık, canla aldık. Bu milleti sokakta bulunmuş bir millet kabul etmeyin. Bu millet yüce Allah'ın iltifatına mazhar olmuş, Cenabı Hakk'ın korumasında olan değerli bir millettir ve Türk milletidir."

'63 sakil adam'

Terör sorununun çözüm sürecinde oluşturulan Akil İnsanlar Topluluğu konusunda da eleştirilerde bulunan Adnan Şefik Çirkin, '63 akil adam, 63 sakil adam' tanımlaması yapıp, şunları söyledi, "Hatay'a da geleceksiniz ve bu anlaşmanın ne kadar güzel bir anlaşma, milletin ne kadar hayran olduğu antlaşma olduğunu sözde yalan söyleyerek anlatmaya çalışacaksınız. Türk milleti sizi bekliyor. Buradan sesleniyorum; Akdeniz bölge heyetine, Hatay sizi bekliyor, İskenderun sizi bekliyor. Buraya gelecek ve cevabı yüzünüze bir tokat gibi alıp arkanıza baka baka geri döneceksiniz. Peki, bu 63 sakil adam Türkiye'yi gezip ne anlatacak? Terörist silahını bırakacaksa bunlar gelip Türkiye'ye ne anlatacak? Terörist Türkiye'yi terk edecekse bunlar Türkiye'ye ne anlatacak? Bunların hepsi yalan, bunların hepsi riya, bunların hepsi Türk siyaset tarihinin en büyük ahlaksızlık ve şerefsizliği. Ülkemizi, milletimizi bölecekler. Türk milletinin başını öne eğdirecekler. Türkiye'de Türküm demenin suç olduğu günlere doğru getirecekler. Buna müsaade edecek misiniz değerli arkadaşlar?"

Adnan Şefik Çirkin'in bu sözleri üzerine salondan 'hayır' sesleri yükseldi.