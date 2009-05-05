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Politika

MHP'li Şandır, Akman'ı TBMM gündemine taşıdı

05 Mayıs 2009 19:02

MHP Mersin Milletvekili Mehmet Şandır, Deniz Feneri e.V Davasında, RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "korunduğu" ve soruşturma açılmasına müsaade edilmediği iddiasını meclis gündemine taşıdı.

Şandır, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, Almanya mahkemesinin ilgili davayı karara bağladığını ve sanıkları cezalandırdığını anımsattı. Şandır, Türkiye'deki sanıklar için de dosyaların gönderildiğini belirterek, "Sayın Başbakan'ın, Sayın RTÜK Başkanı Zahid Akman'ı 'hangi amaçla, neleri düşünerek, nasıl bir ihtiyaçla koruma altına aldı' diye basında ısrarla sorulan soruya cevap verilmesi gerekmektedir kanaatine katılıyor musunuz?" dedi.

2009 yılı için yeni mali bütçe

Mehmet Şandır, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelttiği soru önergesinde, 2009 yılının ilk çeyrek rakamlarının açıklandığını ve referans değerde öngörülmeyen düşüşler ortaya çıktığına dikkati çekerek, 2009 yılı için yeni bir mali bütçenin yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istedi. Şandır, "2009 yılı için Bütçe tasarısı öngördüğünüz yüzde 4 büyüme oranı yüzde -3,6'ya çekildi; yüzde 200'lük bir yanılmayı nasıl karşılayacaksınız? Bunun vergi gelirlerine yansıması hangi oran ve rakamlarda olacaktır? Yılın ilk çeyreğinde KDV, ÖTV, kurumlar vergisi, harç, damga vergisi oranlardan ne kadar düşüşler yaşandı? Küresel finans krizi için aldığınız tedbirleri yeterli buluyor musunuz? Yıl sonunu ön görebiliyor musunuz?" diye sordu.

Mehmet Şandır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a da Nükleer Enerji Santrali'nin Mersin Akkuyu'da yapılmasının bir zorunluluktan mı kaynaklandığı sorusunu yöneltti.

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