-MHP'Lİ ŞANDIR: 35. MADDE GÜNDEM SAPTIRICI TBMM (A.A) - 30.07.2010 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili tartışmaları, ''PKK'ya karşı tedbir alınması ve bu konuda bir gayret sarf edilmesi gerekirken bugün gündemi saptırıcı birtakım gelişmeler yaşanmaktadır'' şeklinde değerlendirdi. Şandır, TBMM'de, gazetecilerin, ''Hatay Dörtyol'da 4 polisi şehit eden teröristlerin kullandığı aracın MHP'li Payas Belediye Başkanvekiline ait olması ve başkanvekilinin gözaltına alınmasıyla'' ilgili sorusuna, ''Bunların hepsi iddia... Yargılama sonucunda her şey ortaya çıkacaktır. Onu o zaman değerlendiririz'' karşılığını verdi. CHP'nin 35. maddeyle ilgili değişiklik teklifine ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine Şandır, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin gündemi bunlar değil. Türkiye'nin gündemi PKK saldırılarıyla Türkiye kan kaybetmektedir. AKP hükümeti açıldıkça PKK ilerlemekte ve Türkiye'ye saldırmaktadır. 8 yıl tek başına iktidarında, AKP ne yaptıysa doğru yapmadı, yanlış yaptı, eksik yaptı... Biz, iktidarı ve ana muhalefeti Türkiye'nin gündemini konuşmaya davet ediyoruz. Halkımızın bugün büyük bir endişe içerisinde, PKK saldırılarına karşı tedirgin, bir toplumsal çatışma çıkması korkusuyla gerginlik yaşanmaktadır. Hükümet olarak buna çözüm üretilmesi gerekiyor. Ana muhalefet partisinin de sorumluluk gereği buna ilgi duyması gerekiyor. Biz ülkenin ve milletin gündemine öncelik verilmesini talep ediyoruz.'' Bir gazetecinin, ''Sayın Arınç'ın Kılıçdaroğlu'na 'şu kadar boyuyla ağzına geleni söylüyor' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, Şandır, ''Siyasetçilerin sorumluluk ahlakına sahip olmaları gerekir. Milletin önünde birbirleriyle bu üslupla tartışmaları doğru değildir. Sorumluluktan kaçmaktır'' dedi. ''Görevlerini yapmayan insanların bu türlü horoz dövüşü misali sokak ağzıyla kendilerini var etmeye çalıştıklarını'' öne süren Şandır, ''Yakışmamıştır. Ümit ediyorum ki maksadını aşan bir sözdür, yoksa Sayın Arınç'ın nezaketini biliyoruz ama ülkemiz gerçekten kan kaybetmektedir. Ülkeyi yöneten siyasi iktidar yöneticisi olarak Sayın Arınç önce bu akan kana çözüm üretmek mecburiyetindedir. Ana muhalefet partisine, siyasi partilere çatarak görev yapılmaz'' diye konuştu. Şandır, bir soru üzerine Hatay Dörtyol'a gitmeyeceğini, Mersin'e gideceğini söyledi.