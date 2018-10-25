MHP'li Sancaklı hakkında takipsizlik kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- GAZETECİ Rasim Ozan Kütahyalı\'nın babası Seyhun Kütahyalı\'nın hakaret şikayeti üzerine, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.



Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı\'nın bir televizyon kanalında Boşnaklar için söylediği sözlere sert tepki gösteren MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, bir gazeteye verdiği röportajda, \"Ş... oğlu ş...\" ifadesini kullanmıştı. Bu sözler üzerine Rasim Ozan Kütahyalı\'nın babası Seyhun Kütahyalı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na dilekçe vererek, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Sancaklı hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın \'yetkisizlik\' kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderdiği şikayet dilekçesi sonrası Saffet Sancaklı hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.



Soruşturma neticesinde Sancaklı\'nın, \"Ş... oğlu ş... Böyle insanların artık toplum dışına çıkması lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım\" diyerek, Rasim Ozan Kütahyalı\'ya hakaret ettiği, hakaretin derecesini artırmak için \"Ş... oğlu ş...\" ifadesini kullandığı, hakaretin, şikayet edene yönelik olmadığı belirtildi. Hakaret edildiği belirtilen Rasim Ozan Kütahyalı\'nın şikayetçi olmaması ve babası Seyhun Kütahyalı\'ya hakaret edildiği yönünde delil bulunamaması nedeniyle, Saffet Sancaklı hakkında takipsizlik kararı verilerek, dava açılmasına yer olmadığına karar verildi.