MHP'li Saffet Sancaklı: Meclis'teki FETÖ'cüler isim isim biliniyor

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Meclis'teki FETÖ'cü milletvekillerinin isim isim bilindiğini söyledi. Sancaklı, "Yarından tezi yok operasyon yapılmalı. Meclis'teki FETÖ’cülerle aynı yerde olmaktan büyük hicap duyuyorum" dedi.

Saffet Sancaklı, partisinin Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ile birlikte ilçe teşkilatını ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Sancaklı “Meclisten başlayarak, yani en tepeden başlayarak bu FETÖ’cülerin temizlenmesi lazım. Biz ısrarla 15 Temmuz’dan beri bunu dile getiriyoruz” dedi.

“Yarından tezi yok operasyon yapılmalı”

Sancaklı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasını sürdürmek istiyorsak, Türkiye Cumhuriyeti’ni ayakta tutmak istiyorsak Meclis’ten başlayarak, sadece Meclis de değil Türkiye’nin önemli noktalarında bulunan bürokratlar, önemli noktalarında bulunan insanlar ve bunların büyük bölümü biliniyor zaten. Çünkü bunlar istedikleri kadar kripto olsunlar bunların şifreleri de çözüldü. Meclistekilerin de isim isim bilindiğini düşünüyorum ben. Yarından tezi yok operasyon yapılmalı. Geç bile kalındı. Ben şahsen bir milletvekili olarak o Meclisdeki FETÖ’cülerle aynı yerde olmaktan büyük hicap duyuyorum ve bir an önce operasyon yapılması gerektiğini düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisinin bütün milletvekilleri de böyle düşünüyor.” (DHA)