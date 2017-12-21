MHP'li Saffet Sancaklı: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 2. lige düşürülmeli

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon dahil 2. Lig'e düşmesi lazım, 'mali fair play'den dolayı" diye konuştu. Sancaklı 7 yıldır bekleyen Futbol Kulüpleri Yasası'nın çıkarılması gerektiğini söyleyerek, "Bakalım bu borçlar o zaman olacak mı?" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının 2018 yılı bütçeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı futbolda Türkiye'nin 2002'de dünya 3'üncüsü iken bu yıl Kasım ayı verilerine göre 42'inci sıraya gerilediğini belirtti. Bunun nedenlerinden birinin her şeyin siyasallaştırılması olduğuna işaret eden Sancaklı, federasyon seçimlerinde "Yakınlarımız olsun, partililerimiz olsun" denilerek, Türk sporunun altına dinamit konulduğunu savundu.

'Demirören hiçbir maça gidemiyor'

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in tepki gördüğü için hiçbir maça gidemediğini ileri süren Sancaklı, TFF'nin bittiğini iddia etti.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un şu anda net borcunun 7 milyar lira olduğuna dikkati çeken Sancaklı, sadece faizleri ödeseler bile kulüp başına 160-180'er milyon liranın düşeceğini belirterek, bu kulüplerin battığını öne sürdü.

Sancaklı, "Şu anda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon dahil 2. Lig'e düşmesi lazım, 'mali fair play'den dolayı. Avrupa'da 6. ligiz para olarak. En son ihalede, biliyorsunuz, yıllık 600 milyon dolar sadece yayın geliri var ama şu anda takımların 2. Lig'e düşmesi lazım bu mali verilerden dolayı." şeklinde konuştu.

'O yasa çıksın bu borçlar olacak mı?'

Saffet Sancaklı, 7 yıldır bekleyen "Futbol Kulüpleri Yasası"nın geçmesi halinde kulüp yöneticilerinin borçlardan sorumlu olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"O zaman bakalım bu borçlar olacak mı? Bu kulüpleri yönetirken böyle babalarının çiftliği gibi mi yönetecekler? Hepsi holding patronu, holdingleri almış başını gidiyor, kulüplerin mali yapısı ortada. Kötü bir haberim var size, çok yakında büyükleri bile Süper Lig'de seyredemeyebiliriz. "

Bazı kulüplerin parasının "tasarruf" nedeniyle kesildiğini, bu nedenle Ankara'da toplantı yapmak istediğini, TFF Başkanı Demirören'in "görüşelim" diyerek kulüp başkanlarını toplantıya çağırdığını ve bunun "hükümete karşı isyan" olarak algılanacağını söylediğini belirten Sancaklı, Demirören'e "Sana ne?" dedi.

"Bu iddia ne iş yapar?"

Yasa dışı bahsin önüne geçmek için hükümetin "idda oyunu" başlattığını anlatan Sancaklı, "Bu iddia ne iş yapar? 2003'te 2 milyar dolarlık yasa dışı bahis oynanırken iddia kurulduktan sonra 2017'de 15 milyar dolara çıkmış. 2003'te iddia bayileri kurulurken bin 100 bayi açıldı, ne olduysa özellikle 2013'ten bu yana bin 300 bayi kepenk kapatmış." sözlerini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da devlet tekellerinin yerini özel sektör tekellerinin almasının engellenmesi gerektiğini belirterek, özelleştirme politikalarının asıl amaç ve hedeflerine ulaşamadığını savundu.