-MHP'Lİ ŞAFAK VE TAYTAK İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 21.05.2011 - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Şafak ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak partideki görevlerinden ve milletvekili adaylıklarından istifa etti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Şafak, genel başkan yardımcılığı, parti üyeliği ve İstanbul milletvekili adaylığından, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak da genel sekreter yardımcılığı, parti üyeliği ve İstanbul milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı.