T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP'li Öztürk'ten Hacı Birlik açıklaması: Bu görüntülerin olmayacağı bir ülkenin özlemi içerisindeyiz

"Görüntüyü hoş karşılamak mümkün değil ama bilemiyorsunuz ki oradaki şartlar nedir"

07 Ekim 2015 12:02

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Şırnak'ta zırhlı aracın arkasına bağlanarak sürüklenen Hacı Birlik'in görüntülerine ilişkin olarak, "Her şeye rağmen bu görüntülerin olmayacağı bir ülkenin özlemi içerisindeyiz" dedi.

Öztürk, "Görüntüyü hoş karşılamak mümkün değil ama bilemiyorsunuz ki oradaki şartlar nedir" diyerek,  "Bazen cesetleri bombayla tahkim ediyorlar. İnsanlar belki de tedbiren bu yola tevessül ediyorlar" açıklamasını yaptı.

Radikal'de yer alan habere göre, Andreas Gross başkanlığındaki  Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Seçim Öncesi Gözlem Heyeti, MHP Grubunu ziyaret ederek, MHP Genel Başkan Yardımcıları Oktay Öztürk ve Zuhal Topçu ile görüştü. 

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan Öztürk, "Avrupalı dostlarımız seçimleri pek fazla merak etmiyorlar. Bugüne kadarki alışkanlıklarını tekrar ediyorlar. ' Türkiye 'de Kürt meselesi nasıl çözülecek' diye takıldıkları noktada teybi döndürüyorlar" dedi.

1 Kasım seçim sonuçlarında pek bir değişiklik olmayacağını söylediklerini ve 1 Kasım'da aynı tablo çıksa bile aynı neticeye gidilemeyeceğini belirten Öztürk, "HDP hariç bütün partilerle dört şartımız mahfuz kalmak şartıyla koalisyon oluşturmaya hazırız" diye konuştu.

ETİKETLER

öztürkmhphaberhacı birlikhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24