MHP'li Öztürk'ten Hacı Birlik açıklaması: Bu görüntülerin olmayacağı bir ülkenin özlemi içerisindeyiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Şırnak'ta zırhlı aracın arkasına bağlanarak sürüklenen Hacı Birlik'in görüntülerine ilişkin olarak, "Her şeye rağmen bu görüntülerin olmayacağı bir ülkenin özlemi içerisindeyiz" dedi.

Öztürk, "Görüntüyü hoş karşılamak mümkün değil ama bilemiyorsunuz ki oradaki şartlar nedir" diyerek, "Bazen cesetleri bombayla tahkim ediyorlar. İnsanlar belki de tedbiren bu yola tevessül ediyorlar" açıklamasını yaptı.

Radikal'de yer alan habere göre, Andreas Gross başkanlığındaki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Seçim Öncesi Gözlem Heyeti, MHP Grubunu ziyaret ederek, MHP Genel Başkan Yardımcıları Oktay Öztürk ve Zuhal Topçu ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan Öztürk, "Avrupalı dostlarımız seçimleri pek fazla merak etmiyorlar. Bugüne kadarki alışkanlıklarını tekrar ediyorlar. ' Türkiye 'de Kürt meselesi nasıl çözülecek' diye takıldıkları noktada teybi döndürüyorlar" dedi.

1 Kasım seçim sonuçlarında pek bir değişiklik olmayacağını söylediklerini ve 1 Kasım'da aynı tablo çıksa bile aynı neticeye gidilemeyeceğini belirten Öztürk, "HDP hariç bütün partilerle dört şartımız mahfuz kalmak şartıyla koalisyon oluşturmaya hazırız" diye konuştu.