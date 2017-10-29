MHP'li Öztürk: Sizin mücadeleniz başkaları adına MHP'yi ele geçirmekti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, \"Hani sizin MHP diye bir sevdanız vardı, MHP kötü yönetiliyordu. Ne oldu şimdi gittiğiniz yerde, MHP, ülkücülük, Türkeş, milliyetçilik yok. Peki sizin mücadeleniz neydi kardeşim? Sizin mücadeleniz başkaları adına MHP\'yi ele geçirmekti\" dedi.

MHP Burdur il kongresi Burdur Ticaret ve Sanayi Odası\'nda yapıldı. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk de katıldı. Oktay Öztürk, kongredeki konuşmasında ülkücü hareketin fiilen 48-49 yıla dayanan bir hareket olduğunu ve doğduğu günden itibaren engellenmeye çalışıldığını söyledi.

\'ONLARI OYUNA GETİRDİLER\'

Kemal Kılıçdaroğlu\'nun CHP\'nin başına gelmesinin FETÖ\'nün oyunu olduğunu iddia eden Öztürk, şu iddialarda bulundu:

\"Önce Deniz Baykal\'a operasyon yaptılar. Onun kaseti ortaya çıktı. Sonra bizim 9 arkadaşımızın gafletinden istifade ettiler. Savunulacak bir tarafı yok ama onları oyuna getirdiler. \'İşte ülkücü hareketi şimdi bitirdik, şimdi engelledik\' dediler ama millet \'Bu Meclis; MHP\'siz olmaz\' dedi. Evet yaramazlık yaptılar, bunları terbiye etmek lazım, bizim kulağımızı çektiler yine Mecliste olduk.\"

\"BU OKUNMUŞ BİR HAREKETTİR\"

Herkesin ülkücü hareketin engellenemeyeceğini gördüğünü, ülkücü hareketi engelleyemeyenlerin ele geçirmek istediğini söyleyen Öztürk, isim vermeden Meral Akşenir ve ekibini de eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Ele geçirelim, biz yönetelim\' dediler. Ele geçirenler isterlerse \'Yok\' hükmüne getirirler, isterlerse istediği şekilde kullanırlar. İşte en son bizdeki imza toplanmasının, olağanüstü kurultay istenmesinin altında yatan gerçek budur. Ama bir şeyi unutuyorlar. Bu \'Okunmuş bir harekettir.\' Hiçbir partinin bu hareket gibi hikayesi yoktur. Hiçbir parti şehitlerinin hatırası ile gününü geçirmiyor. Bizden çok, toprağın üstündekilerden çok yerin altında yatanların hakkı var bu harekette. Kimseye yem ettirmeyiz. Ama herkes bir şeyi bilmeli; Bu hareketin başına, Yaradanın eli üzerinde olduğu için hainler gelemez. Ama hain düşüncede olanlar da gelemeyeceklerini gördükleri vakit başka kapılara giderler. Güle güle, uğurlar olsun.\"

\'HİÇBİR ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL\'

Öztürk, \"Bar bar bağırıyor; \'Ben başbakan olacağım\', \'Yurtta sulh, cihanda sulhu temin edeceğim\' diyor. Hayret, 15 Temmuz oluyor darbe komisyonunun adı; \'Yurtta Sulh Komisyonu.\' \'Başbakan olacağım\' diyorsun kamuoyu yoklamalarında seni başbakan edecek bir oy da yok. Nasıl oluyor bu?\" diye konuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, bunlara 15 Temmuz\'un gösterildiğini, 19 Haziran\'da kongre kararı aldıklarını ifade ederken şöyle devam etti:

\"Biz de 10 Temmuz\'da kongre kararı aldık. \'Gelin; 10 Temmuz\'da kongreyi yapalım\' diyoruz illa \'19 Haziran\'da yapacağız\' diyorlar. Niye biliyor musunuz? 15 Temmuz\'u biliyorlar. 15 Temmuz\'a giderken darbenin siyasi ayağının oluşması lazım. O hanımefendi MHP\'nin genel başkanı olacak, MHP, darbenin siyasi ayağı olacak. Dedim ya bu hareketi Allah koruyor. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hani sizin MHP diye bir sevdanız vardı, MHP kötü yönetiliyordu. Ne oldu şimdi gittiğiniz yerde, MHP, ülkücülük, Türkeş, milliyetçilik yok. Peki sizin mücadeleniz neydi kardeşim? Sizin mücadeleniz başkaları adına MHP\'yi ele geçirmekti. Kusura bakmayın bu o kadar kolay değil. Kanımızı kaşığa dökeriz biz bu işe alet olmayız, olmadık da Allah\'a şükürler olsun.\"

Öztürk\'ün konuşmasının ardından yapılan seçimde Hikmet Ökte yeniden il başkanlığına seçildi.



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