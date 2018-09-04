MHP'li Özdemir: Uyanık olup, daha fazla belediye kazanmak için çalışacağız

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yerel seçimlere yönelik yaptığı açıklamada, \"Uyanık olup, mevcut belediyeleri koruyup, daha fazla belediye kazanmak için gayretle çalışacağız\" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Özdemir, ülkenin beka meselesi ile karşı karşıya kaldığını belirterek, hasım çevrelere karşı uyanık olunması gerektiğini belirtti. Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

\"Türkiye 24 Haziran’da yapılan genel seçimlerin ardından cumhuriyetimizin üçüncü evresine girmiştir. Bu süreçte yeni sistemin tüm kurul ve kurallarıyla beraber sağlıklı şekilde inşa edilmesi hayati derecede önemlidir. Bu kapsamda yerel seçimleri fırsat olarak gören Türkiye hasmı çevrelerin hesaplarına karşı uyanık davranarak büyükşehir belediyelerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin başarısı için buna uygun yönetimlerce temsil edilmeleri elzemdir. Daha da önemlisi Sayın Genel Başkanımızın işaret ve ifade buyurdukları gibi Türkiye açısından beka meselesidir. Bu kapsamda 30 büyükşehir arasında ilimiz Kayseri’de yer almaktadır. Milliyetçi Hareket, 2014 yerel seçimlerinde kazandığı belediyelerdeki başarısını muhafaza edip, daha fazlasını kazanmak için önümüzdeki süreçte üstün bir gayretle çalışmalarını sürdürecektir. Cumhur İttifakı\'nın taşıdığı ilkeler, hassasiyet ve ölçüler yerel seçimlerde Kayseri nazarında da korunacak, Milliyetçi Hareket, \'Önce ülkem ve milletim\' anlayışından sapmadan üretken belediyecilik anlayışını hayata geçirmek üzere gayret gösterecektir. FETÖ ve PKK terör örgütleri ile beraber bunların emellerine hizmet etme anlayışını benimseyen çevreler, 24 Haziran’da olduğu gibi mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde de millet iradesini aşamayacaktır.\"

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