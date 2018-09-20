MHP'li Özdemir: Ankara ve İzmir için ittifak çalışmalarımız sürüyor

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yerel seçimlerde belirlenen 4 ana ilke üzerinden Ankara ve İzmir\'de Cumhur ittifakı doğrultusunda aday çıkarıp çıkarmama konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Özdemir, özellikle kayyum atanan 102 belediyede de Cumhur İttifakı\'nı destekleyeceklerini açıkladı.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte Kayseri Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret eden MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, gazetelerin başta kağıt olmak üzere ve diğer girdilerle ilgili sorunları konusunda üzerine düşeni yapacaklarını söyledi. Özdemir, \'\'Gazeteciler ve gazeteler şu anda sıkıntıları ilk elden yaşıyor. Kağıt ve diğer girdilerdeki olumsuzlarla ilgili üzerimize düşeni yapmayı görev addederim. Buraya gelmeden önce Kayseri Emniyeti\'ni ziyaret ederek PKK, DEAŞ\'a yönelik operasyonlar ve uyuşturucu ile ilgili kararlı çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyoruz. Bildiğiniz gibi genel seçimlerde AK Parti ile birlikte müşterek çalışmalarımız oldu. Türkiye\'ye hasım olanların ülkemizi zora düşürme, zehirleme, bunaltma gibi faaliyetleri var. Sözde müttefikimiz olan ülke Türkiye\'ye ekonomik sıkıntı yaşatıyor. Yerel seçimlerde 4 ana ilke üzerinden büyükşehirler ile Cumhur İttifakı ile yönetilmeli. Bu aşamada bunu sürdürmek istiyoruz. Kayyum atanan belediyelerde de millet iradesini yansıtmak istiyoruz. MHP olarak yerel seçimlerle ilgili her türlü hazırlığımız var. Genel Başkanımızın açıkladığı gibi yerel seçimlerde İstanbul\'da aday çıkartmayacağız. Ankara ve İzmir\'de ise çalışmalar var. Türkiye\'yi karanlık tabloya sürüklemeye çalışanlara karşı Cumhur İttifakı yerelde de sürecektir. Bildiğiniz gibi şu anda 102 belediye kayyum ile yönetiliyor\'\' dedi.

MHP İl Başkanı Serkan Tok ise kendisinin yerel seçimlerde aday olmayacağı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Kayseri Milletvekili Baki Ersoy\'un adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine, \"Liderimiz onay verirse, kendisinin de talebi olursa aday adayı olması uygundur. Ancak, biz hiçbir adayın önünü şimdiden kapatmıyoruz. Partimize inanılmaz bir aday adaylığı teveccühü var. Kim aday olmak isterse buyursun. Örneğin, şu anda Büyükşehir için 4, Bünyan ilçemiz için 9 aday adayı var. MHP gücünü genel merkezden alıp, tüm adaylara eşit mesafededir\'\' diye konuştu.

Ziyaret sırasında Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da yerel gazete sahibi Ali Türkaslan\'n tehdit edilmesi ve olayla ilgili 1 kişinin tutuklanması konsunda, \'\'Gazetecilere yapılan her türlü tehdit ve saldırıya karşıyız. Hukuk yolu herkese açık\'\' dedi.



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