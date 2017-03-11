MHP'li Nuri Okutan: 'Evet' çıkarsa çöküşün ve dağılışın resmidir

Eski MHP Milletvekili Nuri Okutan partiden ihraç edilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okutan, 16 Nisan referandumuna ilişkin "'Evet' çıkarsa Türkiye Saddam vari bir rejime dönüşecek. Bu yönetim milletin, devletin çıkarına hizmet değil. Bu çöküşün ve dağılışın resmidir" dedi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan'ı partiden ihraç etti. MHP Eski Milletvekili Nuri Okutan, ihraçları RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında değerlendirdi.

Kararın çok hızlı verildiğini belirten Okutan, "2 gün önce savunmamı vermiştim. Prosedür tamamlandı. Kurul ve komisyonlar çalıştırılmadan basın üzerinden öğreniyoruz. Muhtemelen evraklar dolaştırılmış olabilir" dedi.

'Neden Ak Parti'nin programına göre cezalandırılıyorum?'

İhraçların gerçek nedeniyle kağıt üzerindeki neden arasında farklılıklar olduğunu vurgulayan Okutan "İşin aslı, 'Hayır' kampanyasına katılmış olmamız. Kağıt üzerinde 'parti yöneticilerine karşı disiplinsiz davranmış olmak, onlara hakaret içeren laflar etmiş olmak, parti politikasına aykırı davranmak, partinin başarısına da engel olmuş olmak' gözüküyor" dedi.

'Tavrımız olsa olsa AK Parti'nin programına aykırı olabilir'

Okutan, şöyle devam etti: "Bizim parti tüzüğümüzde demokratik parlamenter sistemin sürdürülmesi açıkça ifade ediliyor. O bakımdan, biz tüzüğe uygun davranıyoruz. Yönetime, parti programına, tüzüğüne uygun davrandığımızı söylüyoruz. Bu tavır bizim partimize değil, olsa olsa Ak Parti'nin parti programına aykırı olabilir. Ak Parti'nin parti programına göre bana neden ceza veriyorsunuz?"

'Partimizin evet kampanyası yürütmesi programa aykırı'

Kendilerinin tüzüğe uygun davrandığının altını çizen Okutan, "Devlet Bahçeli'nin mi ihraç edilmesi gerekiyor?" sorusuna, "Savunmamızda da böyle bir şey söyledik. Partimizin 'Evet' kampanyası yürütmesi programa, tüzüğe aykırı. Disiplinsizlik burada var. Nasıl evet denildiği, bu noktaya nasıl gelindiği açıklanamıyor. 'Evet'i savunanlar neden 'Evet' dememiz gerektiğini de savunabilmiş değil. İşi kamplaşma, gerilim üzerinden götürmeye çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

'Tarikat lideri gibi sen söyleyeceksin, müritlerin yapacak durumu yok'

"Milli çıkarın söz konusu olduğuna inanmıyorum" diyen Okutan "Öyle olsa neden 2019'da yürürlüğe giriyor? Şimdi olan şey, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ak Parti'nin genel başkanı olması halidir ve yargı sistemine müdahale meselesidir. Devlet meselesi olduğuna kimse inanmaz. Oldu bittiye getirelim, işimizi halledelim mantığıyla hareket ediliyor. Bilmediğimiz bir şey varsa bugün tavır değiştiririm. Anlatacak bir şey olmadığı için, sanki bir tarikat lideri gibi 'böyle demiştir, böyle varmıştır' diyerek olmaz. Şeyh misin? Şıh mısın? Olayları tartışmadan, saklı gizli bir şekilde oldu bitti haline getiriyorsun. Sen söyleyeceksin müritlerin yapacak hali yok" dedi.

'Evet çıkarsa Türkiye, Saddam vari bir rejime dönüşecek'

Bağımsız Milletvekili Okutan, referandumdan 'Evet' çıkması durumunda yaşanacak tehlikelere de dikkat çekti: "18 maddeyi okuyun, Türkçe'ye uygun mudur? Hukuki bir metin de değildir. Birilerinin hazırladığı, bizim önümüze getirilen bir metindir. 'Evet' çıkarsa Türkiye Saddam vari bir rejime dönüşecek. Bu yönetim milletin, devletin çıkarına hizmet değil. Bu çöküşün ve dağılışın resmidir."