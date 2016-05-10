MHP'li muhaliflerin avukatları: İhraç edemezler, gerekçe yok

MHP'li muhaliflerin avukatları, genel başkan adayları Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'ın kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili olarak, "İhraç edemezler, gerekçe yok" dediler.

Karar'da yer alan habere göre; MHP Genel Merkez kaynaklarının açıklamada, her partide olduğu gibi MHP’de de parti ve genel başkan aleyhine yapılan açıklama ve faaliyetler nedeniyle disiplin sürecinin işletildiği, genel başkan adayları dahil başka isimlerin de disipline sevk edildiğini kaydetti. Genel başkan adaylarının avukatları da, partiden ihraç için gerekçelerin olmadığını, genel merkezin adayları ihraç edemeyeceğini söyledi.

Adaylardan Meral Akşener’e yakın isimler ise Akşener’in disiplin kuruluna sevk edildiğine dair kendilerine bir bilgi veya tebliğin gelmediğini ifade etti.