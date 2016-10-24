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Politika

MHP'li muhalifler ortak toplantıyla ilan etti: Başkanlık sistemine hayır

"TBMM'de evet deyip referandumda hayır demenin halkın aklıyla alay etmek olduğunu biliyoruz"

24 Ekim 2016 17:37

MHP'de muhalif isimlerden Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok, "başkanlık sistemi"ni getiren anayasa değişikliğine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak genel başkanlığa aday olan Ümit Özdağ ve milletvekilleri Nuri Okutan, İsmail Ok ve Yusuf Halaçoğlu düzenledikleri basın toplantısında başkanlık sistemini getiren anayasa değişikliğine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı. Adana milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın da kendileriyle birlikte hareket ettiğini ancak rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığını belirten Özdağ, “Başkanlık sistemiyle Türkiye’nin federasyona ve bölünmeye gideceği endişesi taşıyoruz. Parlamenter rejimin devamından yanayız. TBMM’de evet deyip referandumda hayır demenin halkın aklıyla alay etmek olduğunu biliyoruz. Referandumda hayır oyu vereceğiz ve evet oylarının 330’un altında kalması için mücadele edeceğiz” dedi.

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Nuri Okutanİsmail OkYusuf HalaçoğluSeyfettin YılmazÜmit Özdağ

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