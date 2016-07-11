MHP'li muhalifler Erciyes Kurultayı'na katılacak

MHP Genel Başkan adayları Koray Aydın, Meral Akşener, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, 6-7 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Erciyes Zafer Kurultayı'na katılma kararı aldıklarını açıkladı.

Sinan Oğan, Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, "Delegelerden yeniden imza toplanması" konusunun öncelikli olarak görüşülmesinin beklendiği toplantı için bir araya geldi.

Dört Genel Başkan Adayı'nın yaptığı yazılı açıklamada, 11 Temmuz 2016 tarihinde yaptıkları toplantıda devam etmekte olan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihtiyatı tedbir kararı ile başlayan hukuki sürecin yakından izlenmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca, dört adayın da 6-7 Ağustos tarihlerinde Kayseri Erciyes'te yapılacak olan Erciyes Zafer Kurultayı davetine icabet etme kararı alındığı vurgulandı.

Yine imza toplanması da dahil olmak üzere masadaki diğer konuların değerlendirmelerinin devam etmekte olduğu hususlarında görüş birliğine varıldığı kaydedildi.