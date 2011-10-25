-MHP'li milletvekilinden ''13'' tepkisi TBMM (A.A) - 24.10.2011 - MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, '' Hz. Peygamberin doğumu ile İstanbul'un fetih yılının tek tek rakamlarının toplamı 13 ediyor. Batılılar 13'ü uğursuz sayıyor ve kullanmıyor. Bu sayının THY uçaklarının koltuklarında neden kullanılmadığını soracağım'' dedi. Yeniçeri, yaptığı açıklamada, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a da konuyu soracağını söyledi. Batı ülkelerinde uğursuz olduğuna inanıldığı için ''13'' sayısının genellikle kullanılmadığına dikkat çektiğini anlatan Yeniçeri, bu bağlamda batılı ülkelerin uçaklarında da 13 no'lu koltuk bulunmadığını ifade etti. Yeniçeri, şöyle devam etti: ''Batılılar uğursuzluğuna inandıkları için 13 rakamını kullanmamaktadır. Türk Hava Yolları uçaklarının çoğunda da 13 no'lu koltuk yoktur. Koltuk numaraları 12 den 14'e sıralanmaktadır. Bu durum, Batılıların batıl inançlarının taklidi anlamına gelmektedir. Bu durum onların bu batıl itikatların yaygınlaştırıp, meşrulaştırmaktadır. Bilindiği gibi 571 yılı İslam'ın yüce Peygamberi'nin doğum tarihidir. Bu tarihin rakamlarının toplamı 13 etmektedir. Yine bilindiği gibi Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul 1453 yılında fethedilmiştir. Bunun rakamları toplamı da 13 etmektedir. Türk Hava Yollarının çoğu uçaklarında 13 numarasının bulunmamasının nedeni nedir?'' Batılıların, Türk milletinin en kutlu günlerinin rakamlarının toplamını uğursuz saydığını belirterek, ''Biz de bunu bir şekilde kabul ediyoruz'' diye konuştu.