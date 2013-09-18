MHP'li meclis üyesine bıçaklı saldırı

MHP'li Belediye Meclis üyesi Mehmet Tartar bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Tartar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Meclis üyesi Mehmet Tartar, belediye meclis toplantısına katılmak üzere belediye binasına giderken arkadan gelen bir kişi bıçakla saldırdı. Sol bacağından hafif şekilde yaralanan Meclis Üyesi Mehmet Tartar Erdemli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Mehmet Doğaner'in DHA'da yer alan haberinde, sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tartar, "Meclis toplantısına katılmak için belediyeye doğru yürürken arkamdan biri gelerek sol bacağımdan bıçakladı. Kim olduğunu ve neden yaptığını bilmiyorum. Çok şükür sağlık durumum iyi" dedi. Emniyete ifade veren Tartar, bıçaklayan şahıs hakkında şikayetçi oldu. Polis, saldırganın kimliğin belirlenip yakalanması için soruşturma başlattı.

