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Politika

MHP'li meclis üyesi partisinden istifa edip, İYİ Parti'ye geçti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Süleyman Eren, partisinden istifa etti

27 Ekim 2017 21:07

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi Belediye Meclisi\'nin MHP\'li üyesi Süleyman Eren, partisinden istifa etti. Eren, Meral Akşener genel başkanlığında kurulan İYİ Parti\'de siyasete devam edeceğini açıkladı.
Keşan Belediye Meclisi\'nin MHP\'li üyesi Süleyman Eren, 1969 yılından bugüne üyesi olduğu partisinden istifa ettiğini belirterek, \"1969 yılından bugüne kadar 50 yıldır MHP\'de siyaseten yapan biriyim. 1970\'li yıllarda Ülkü-Bir Başkanlığı, Kamu Çalışanları Vakfı Başkanlığı, emekli olduktan sonra MHP\'de 2 dönem ilçe başkanlığı ve Edirne il yönetiminde de 2 dönem görev aldım. Şu anda da Keşan Belediye Meclisi Üyesi olarak görev yapıyorum. Ama 20 yıldır arkasında yürüdüğüm MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli\'nin Ülkücü ve milliyetçi hareketimizi hedefine ulaştıramayacağına inancım kalmadığı için 50 yıllık ocağımdan üzülerek, ayrılıyorum\" dedi.
İYİ PARTİ\'DE YER ALACAĞIM
Süleyman Eren, siyasete Meral Akşener genel başkanlığında kurulan İYİ Parti\'de devam edeceğini ifade ederek, \"Ak Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi olmak üzere bütün siyasi partilerin kuruluş ve varlığının amacı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet etmek ve varlığımızı devam ettirmek içindir. İYİ Parti\'nin amacı da budur. Bu kutlu davaya hizmet etmek ve Keşan\'daki insanlarımıza biraz olsun yararlı olabilmek için İYİ Parti’\'de yer almaya karar verdim\" ifadelerini kullandı.
Keşan Belediyesi\'nde 1 meclis üyesi bulunan MHP\'nin, Süleyman Eren\'in istifasıyla meclis üyesi kalmadı.

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