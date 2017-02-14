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15 Temmuz Darbe Girişimi

MHP'li meclis üyesi 'FETÖ'den gözaltına alındı

Şüphelinin sorgulanmasına başlanıldığı belirtildi

14 Şubat 2017 20:32

Bilecik'in Söğüt ilçesinde MHP'li İl Genel Meclisi üyesi Tevfik Özütürk, 'FETÖ' şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında Söğüt ilçesinde düzenledikleri operasyonda, İl Genel Meclisi üyesi Özütürk'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Bilecik Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerin ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Daha sonra şüphelilerden Öztürk, parmak izi için Olay Yeri İnceleme Müdürlüğüne götürüldü.

 


 

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