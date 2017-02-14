MHP'li meclis üyesi 'FETÖ'den gözaltına alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde MHP'li İl Genel Meclisi üyesi Tevfik Özütürk, 'FETÖ' şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında Söğüt ilçesinde düzenledikleri operasyonda, İl Genel Meclisi üyesi Özütürk'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, Bilecik Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerin ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Daha sonra şüphelilerden Öztürk, parmak izi için Olay Yeri İnceleme Müdürlüğüne götürüldü.